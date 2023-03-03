https://ria.ru/20230303/proekty-1855566753.html

Минвостокразвития: проекты Арктики предполагают 1,6 трлн рублей инвестиций

Минвостокразвития: проекты Арктики предполагают 1,6 трлн рублей инвестиций - РИА Новости, 03.03.2023

Минвостокразвития: проекты Арктики предполагают 1,6 трлн рублей инвестиций

Общий объем инвестиций по проектам в Арктической зоне РФ, реализуемым с использованием механизма государственной поддержки, составляет почти 1,6 триллионов... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:47

2023-03-03T11:47

2023-03-03T11:47

красноярский экономический форум

арктика

красноярск

россия

экономика

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781240658_0:257:2734:1794_1920x0_80_0_0_0320baab281e3fa3017e05dc4f40598b.jpg

КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Общий объем инвестиций по проектам в Арктической зоне РФ, реализуемым с использованием механизма государственной поддержки, составляет почти 1,6 триллионов рублей, сообщил в рамках работы Красноярского экономического форума врио директора департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин. По его словам, в настоящее время в Арктике при государственной поддержке реализуется 642 проекта. "Общий объем инвестиций по всем соглашениям составляет почти 1,6 триллиона рублей. Для реализации проектов предполагается создание 38 тысяч новых рабочих мест, из которых 11 тысяч уже создано. Резиденты Арктической зоны РФ занимают существенную долю из этих проектов, это порядка 90%. Потенциал, конечно же, больше", - сказал он. КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.

https://ria.ru/20230302/yakutiya-1855412860.html

арктика

красноярск

россия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский экономический форум, арктика, красноярск, россия, экономика, красноярский край