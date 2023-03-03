Рейтинг@Mail.ru
Минвостокразвития: проекты Арктики предполагают 1,6 трлн рублей инвестиций - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/proekty-1855566753.html
Минвостокразвития: проекты Арктики предполагают 1,6 трлн рублей инвестиций
Минвостокразвития: проекты Арктики предполагают 1,6 трлн рублей инвестиций - РИА Новости, 03.03.2023
Минвостокразвития: проекты Арктики предполагают 1,6 трлн рублей инвестиций
Общий объем инвестиций по проектам в Арктической зоне РФ, реализуемым с использованием механизма государственной поддержки, составляет почти 1,6 триллионов... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:47
2023-03-03T11:47
красноярский экономический форум
арктика
красноярск
россия
экономика
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781240658_0:257:2734:1794_1920x0_80_0_0_0320baab281e3fa3017e05dc4f40598b.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Общий объем инвестиций по проектам в Арктической зоне РФ, реализуемым с использованием механизма государственной поддержки, составляет почти 1,6 триллионов рублей, сообщил в рамках работы Красноярского экономического форума врио директора департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин. По его словам, в настоящее время в Арктике при государственной поддержке реализуется 642 проекта. "Общий объем инвестиций по всем соглашениям составляет почти 1,6 триллиона рублей. Для реализации проектов предполагается создание 38 тысяч новых рабочих мест, из которых 11 тысяч уже создано. Резиденты Арктической зоны РФ занимают существенную долю из этих проектов, это порядка 90%. Потенциал, конечно же, больше", - сказал он. КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
https://ria.ru/20230302/yakutiya-1855412860.html
арктика
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781240658_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cb28c614b97713ed549005f0e2b6c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский экономический форум, арктика, красноярск, россия, экономика, красноярский край
Красноярский экономический форум, Арктика, Красноярск, Россия, Экономика, Красноярский край

Минвостокразвития: проекты Арктики предполагают 1,6 трлн рублей инвестиций

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСтроительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области
Строительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Строительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Общий объем инвестиций по проектам в Арктической зоне РФ, реализуемым с использованием механизма государственной поддержки, составляет почти 1,6 триллионов рублей, сообщил в рамках работы Красноярского экономического форума врио директора департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин.
По его словам, в настоящее время в Арктике при государственной поддержке реализуется 642 проекта.
"Общий объем инвестиций по всем соглашениям составляет почти 1,6 триллиона рублей. Для реализации проектов предполагается создание 38 тысяч новых рабочих мест, из которых 11 тысяч уже создано. Резиденты Арктической зоны РФ занимают существенную долю из этих проектов, это порядка 90%. Потенциал, конечно же, больше", - сказал он.
КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Якутия получит финансирование на торгово-логистические центры в Арктике
Вчера, 16:22
 
Красноярский экономический форумАрктикаКрасноярскРоссияЭкономикаКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала