https://ria.ru/20230303/prodovolstvie-1855646314.html

BFM TV: Францию ждет "черный квартал" из-за повышения цен на еду

BFM TV: Францию ждет "черный квартал" из-за повышения цен на еду - РИА Новости, 03.03.2023

BFM TV: Францию ждет "черный квартал" из-за повышения цен на еду

Жители Франции из-за повышения цен готовы переходить на уцененные товары и продукты с истекающим сроком годности, передает BFM TV. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:14

2023-03-03T15:14

2023-03-03T16:08

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Жители Франции из-за повышения цен готовы переходить на уцененные товары и продукты с истекающим сроком годности, передает BFM TV."Вскоре цены поднимутся еще выше. Некоторые говорят о "красном марте", другие — о "черном квартале". В течение года инфляция росла в среднем на один процент в месяц, но до лета она может ускориться до трех процентов", — говорится в репортаже.Уточняется, что в целом за год цены на продукты питания увеличились на 14,5 процента."Я боялась отравиться. Я и сейчас боюсь, но теперь думаю, что можно меньше осторожничать", — поделилась мнением одна из покупательниц, забирая с полки рыбу с истекающим сроком годности.Продовольственная инфляция наблюдается во многих европейских странах. Так, в Швеции она достигла 20 процентов за год, а отдельные товары подорожали до 45 процентов. В свою очередь, в Испании министр по социальным правам и повестке-2030 Ионе Беларра предложила ввести скидки на основные продукты питания. В то же время, как рассказал французский экспат, работающий в России уже около 20 лет, большая часть россиян не испытывает какого-либо дефицита и не ощущает санкций.

https://ria.ru/20230124/ekonomika-1847118645.html

https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html

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франция, европа, швеция, в мире