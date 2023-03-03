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BFM TV: Францию ждет "черный квартал" из-за повышения цен на еду - РИА Новости, 03.03.2023
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15:14 03.03.2023 (обновлено: 16:08 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/prodovolstvie-1855646314.html
BFM TV: Францию ждет "черный квартал" из-за повышения цен на еду
BFM TV: Францию ждет "черный квартал" из-за повышения цен на еду - РИА Новости, 03.03.2023
BFM TV: Францию ждет "черный квартал" из-за повышения цен на еду
Жители Франции из-за повышения цен готовы переходить на уцененные товары и продукты с истекающим сроком годности, передает BFM TV. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:14
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Жители Франции из-за повышения цен готовы переходить на уцененные товары и продукты с истекающим сроком годности, передает BFM TV."Вскоре цены поднимутся еще выше. Некоторые говорят о "красном марте", другие — о "черном квартале". В течение года инфляция росла в среднем на один процент в месяц, но до лета она может ускориться до трех процентов", — говорится в репортаже.Уточняется, что в целом за год цены на продукты питания увеличились на 14,5 процента."Я боялась отравиться. Я и сейчас боюсь, но теперь думаю, что можно меньше осторожничать", — поделилась мнением одна из покупательниц, забирая с полки рыбу с истекающим сроком годности.Продовольственная инфляция наблюдается во многих европейских странах. Так, в Швеции она достигла 20 процентов за год, а отдельные товары подорожали до 45 процентов. В свою очередь, в Испании министр по социальным правам и повестке-2030 Ионе Беларра предложила ввести скидки на основные продукты питания. В то же время, как рассказал французский экспат, работающий в России уже около 20 лет, большая часть россиян не испытывает какого-либо дефицита и не ощущает санкций.
https://ria.ru/20230124/ekonomika-1847118645.html
https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html
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франция, европа, швеция, в мире
Франция, Европа, Швеция, В мире
BFM TV: Францию ждет "черный квартал" из-за повышения цен на еду

BFM TV: жители Франции из-за роста цен начали покупать товары с истекающим сроком годности

© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREСупермаркет во Франции
Супермаркет во Франции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
Супермаркет во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Жители Франции из-за повышения цен готовы переходить на уцененные товары и продукты с истекающим сроком годности, передает BFM TV.
"Вскоре цены поднимутся еще выше. Некоторые говорят о "красном марте", другие — о "черном квартале". В течение года инфляция росла в среднем на один процент в месяц, но до лета она может ускориться до трех процентов", — говорится в репортаже.
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Уточняется, что в целом за год цены на продукты питания увеличились на 14,5 процента.
"Я боялась отравиться. Я и сейчас боюсь, но теперь думаю, что можно меньше осторожничать", — поделилась мнением одна из покупательниц, забирая с полки рыбу с истекающим сроком годности.
Продовольственная инфляция наблюдается во многих европейских странах. Так, в Швеции она достигла 20 процентов за год, а отдельные товары подорожали до 45 процентов. В свою очередь, в Испании министр по социальным правам и повестке-2030 Ионе Беларра предложила ввести скидки на основные продукты питания. В то же время, как рассказал французский экспат, работающий в России уже около 20 лет, большая часть россиян не испытывает какого-либо дефицита и не ощущает санкций.
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