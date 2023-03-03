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Министр обороны Израиля обсудил иранскую проблему с Пентагоном
Министр обороны Израиля обсудил иранскую проблему с Пентагоном - РИА Новости, 03.03.2023
Министр обороны Израиля обсудил иранскую проблему с Пентагоном
Министр обороны Израиля Йоав Галант в пятницу встретился с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли, стороны... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:18
2023-03-03T18:18
2023-03-03T18:24
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вооруженные силы сша
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в пятницу встретился с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли, стороны обсудили важность сотрудничества с целью недопущения попадания ядерного оружия в руки Ирана, сообщила пресс-служба минобороны Израиля. "Министр обороны Йоав Галант встретился сегодня с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли ... Министр Галант подчеркнул важность международного сотрудничества в предотвращении получения Ираном ядерного оружия. Министр Галлант выразил признательность генералу Милли за его партнерство и приверженность безопасности Государства Израиль", - говорится в сообщении для прессы. Ранее в пятницу официальный представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США полковник Дэйв Батлер сообщил, что Милли прибыл в Израиль для обсуждения ситуации в сфере региональной безопасности.
https://ria.ru/20230213/izrail-1851827659.html
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в мире, израиль, иран, марк милли, вооруженные силы сша, министерство обороны сша
В мире, Израиль, Иран, Марк Милли, Вооруженные силы США, Министерство обороны США
Министр обороны Израиля обсудил иранскую проблему с Пентагоном
Министр обороны Израиля Галант обсудил иранскую проблему с генералом США Милли