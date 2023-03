https://ria.ru/20230303/priroda-1855119253.html

Всемирный день дикой природы

Всемирный день дикой природы - РИА Новости, 03.03.2023

Всемирный день дикой природы

Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) ежегодно отмечается во всем мире 3 марта. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T03:37

2023-03-03T03:37

2023-03-03T03:37

справки

россия

оон

всемирный день дикой природы

природа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855127063_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_24801ea4822781a26a022c7aa78b9f21.jpg

Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) ежегодно отмечается во всем мире 3 марта. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года.Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).Всемирный день дикой природы проводится, чтобы обратить внимание общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, повысить информированность о пользе природоохранной деятельности. Кроме того, этот день напоминает о необходимости борьбы с преступлениями против дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, является одним из самых крупных соглашений по охране дикой природы. Документ был подписан с целью борьбы с браконьерством и незаконной торговлей редкими объектами природных ресурсов и организации контроля над экспортно-импортными операциями с животными и растениями.На сегодня сторонами СИТЕС являются 183 государства и Европейский союз.Под защитой СИТЕС находятся примерно 5,9 тысячи видов животных и 32,8 тысячи видов растений. Они перечислены в трех Приложения СИТЕС и сгруппированы по степени угрозы их исчезновения.В Приложения включены как целые группы животных, такие, как приматы, китообразные (киты, дельфины и морские свиньи), морские черепахи, попугаи, кораллы, кактусы и орхидные и другие, так и подвиды или географически изолированные популяции. Каждый год Всемирный день дикой природы посвящается определенной теме. Тема Дня 2023 года "Партнерства для сохранения дикой природы" призвана подчеркнуть роль активистов.Партнерства могут быть как крупномасштабными, так и охватывать нескольких детей или школу. Для одних это может быть организация школьной распродажи в пользу природоохранной группы, для других – размещение фотографий в интернете для повышения осведомленности об исчезающих видах. Все они одинаково значимы.Исследования ученых разных дисциплин и из разных стран показывают, что в настоящее время биологические виды исчезают быстрее, чем когда-либо. В последние 50 лет из-за роста населения воздействие на окружающую среду стало критически бесконтрольным. Сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленности необходимы человечеству, потому что делают нашу жизнь комфортной. В то же время для развития многих отраслей народного хозяйства вырубают леса и осушают болота. Это разрушает природные экосистемы и приводит к загрязнению атмосферы, мирового океана и глобальному потеплению. По оценкам экспертов Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ, IPBES), в ближайшие десятилетия исчезнет десятая часть всех ныне существующих видов растений и животных. Под угрозой находятся более 40% амфибий, 33% рифовых кораллов и больше трети морских млекопитающих. Также в группе риска почти четверть всех наземных видов.Кроме того, ученые зафиксировали стремительное сокращение числа насекомых. Судя по последним данным, их общая биомасса снижается на 2,5% в год. В числе наиболее пострадавших регионов планеты – тропики Пуэрто-Рико, где за последние 36 лет насекомых стало меньше на 78-98%. Исследователи отмечают: падение их численности уже привело к вымиранию птиц, лягушек и ящериц, которые ими питались.Авторы большинства исследований винят в нынешней катастрофической ситуации человека. По данным IPBES, люди изменили облик 75% суши и так или иначе повлияли на 40% акватории Мирового океана.Согласно данным американских и китайских ученых, количество животных, находящихся под угрозой исчезновения, уменьшается на 25% каждые десять лет. По оценкам датских и шведских биологов, в течение этого столетия исчезнет 99,9% видов животных, находящихся под угрозой вымирания, и 67% уязвимых видов. В первую очередь погибнут представители мегафауны – слоны и носороги, а популяции мелких животных вроде крыс увеличатся. При этом на восстановление биоразнообразия хотя бы до нынешнего уровня нашей планете понадобится от трех до пяти миллионов лет. С 1964 года Международный союз охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) ведет международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (Красная книга).В настоящее время список включает более 150 300 видов, из них более 42 100 видов находятся под угрозой вымирания, в том числе 41% земноводных, 27% млекопитающих, 13% птиц, 21% рептилий, 37% акул и скатов, 28% ракообразных, 36% кораллов, 34% хвойных и 69% саговников.В России в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов учреждена Красная книга Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Согласно федеральному закону "Об охране окружающей среды" (2002), растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания. Последняя редакция официального защитного перечня датирована 2 апреля 2020 года.В новую редакцию документа вошли 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих, среди которых: плотоядная косатка, сайгак, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, несколько популяций северного оленя и другие. В 2013-2019 годах в России были приняты существенные поправки в законодательство, которые ужесточили наказание за добычу и оборот животных, занесенных в Красную книгу. Введена уголовная ответственность не только за их незаконную добычу, но и за незаконные приобретение, содержание, хранение, перевозку и продажу. Кроме того, ужесточена административная ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений. Традиционно ко Всемирному дню дикой природы многие особо охраняемые природные территории России проводят различные тематические эколого-просветительские мероприятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, оон, всемирный день дикой природы, природа