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Украинский суд приговорил российского летчика к 12 годам лишения свободы

Украинский суд приговорил российского летчика к 12 годам лишения свободы - РИА Новости, 03.03.2023

Украинский суд приговорил российского летчика к 12 годам лишения свободы

Украинский суд приговорил российского военного летчика, самолет которого, как утверждается, упал под Харьковом в марте 2022 года, к 12 годам лишения свободы,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:40

2023-03-03T12:40

2023-03-03T12:46

специальная военная операция на украине

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харьков

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Украинский суд приговорил российского военного летчика, самолет которого, как утверждается, упал под Харьковом в марте 2022 года, к 12 годам лишения свободы, заявила в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ). "По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский летчик… На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Имя летчика не сообщается. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220901/tankist-1813809108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, харьков, россия, служба безопасности украины