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Суд вынес приговор жителю Пермской области, убившего двух женщин - РИА Новости, 03.03.2023
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12:13 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/prigovor-1855573591.html
Суд вынес приговор жителю Пермской области, убившего двух женщин
Суд вынес приговор жителю Пермской области, убившего двух женщин - РИА Новости, 03.03.2023
Суд вынес приговор жителю Пермской области, убившего двух женщин
Суд приговорил к 23 годам колонии жителя Пермского края, который застрелил отказавшуюся идти домой из гостей сожительницу, а также её подругу, сообщает... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:13
2023-03-03T12:13
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 23 годам колонии жителя Пермского края, который застрелил отказавшуюся идти домой из гостей сожительницу, а также её подругу, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, летом 2022 года 61-летний житель пермского посёлка Красный берег пришёл в квартиру, где его сожительница сидела в компании знакомых мужчин и женщин: они общались и распивали спиртное. Пришедший мужчина позвал женщину домой, но она упрямилась, на этой почве пара поругалась. Тогда мужчина ушёл к себе домой, вооружился заряженным дробью ружьем и вернулся в квартиру, где выстрелил в сожительницу и её подругу, а также ранил находившегося там же мужчину. Обе женщины скончались, пострадавший попал в больницу, его спасли врачи. Стрелявшему было предъявлено обвинение в убийстве двух человек и покушении на убийство. "Виновному назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855368019.html
пермский край
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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор жителю Пермской области, убившего двух женщин

Суд приговорил к 23 годам колонии жителя Пермской области, убившего двух женщин

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 23 годам колонии жителя Пермского края, который застрелил отказавшуюся идти домой из гостей сожительницу, а также её подругу, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, летом 2022 года 61-летний житель пермского посёлка Красный берег пришёл в квартиру, где его сожительница сидела в компании знакомых мужчин и женщин: они общались и распивали спиртное. Пришедший мужчина позвал женщину домой, но она упрямилась, на этой почве пара поругалась. Тогда мужчина ушёл к себе домой, вооружился заряженным дробью ружьем и вернулся в квартиру, где выстрелил в сожительницу и её подругу, а также ранил находившегося там же мужчину. Обе женщины скончались, пострадавший попал в больницу, его спасли врачи.
Стрелявшему было предъявлено обвинение в убийстве двух человек и покушении на убийство.
"Виновному назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в публикации.
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