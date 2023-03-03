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Суд вынес приговор жителю Пермской области, убившего двух женщин

Суд вынес приговор жителю Пермской области, убившего двух женщин - РИА Новости, 03.03.2023

Суд вынес приговор жителю Пермской области, убившего двух женщин

Суд приговорил к 23 годам колонии жителя Пермского края, который застрелил отказавшуюся идти домой из гостей сожительницу, а также её подругу, сообщает... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:13

2023-03-03T12:13

2023-03-03T12:13

происшествия

пермский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 23 годам колонии жителя Пермского края, который застрелил отказавшуюся идти домой из гостей сожительницу, а также её подругу, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, летом 2022 года 61-летний житель пермского посёлка Красный берег пришёл в квартиру, где его сожительница сидела в компании знакомых мужчин и женщин: они общались и распивали спиртное. Пришедший мужчина позвал женщину домой, но она упрямилась, на этой почве пара поругалась. Тогда мужчина ушёл к себе домой, вооружился заряженным дробью ружьем и вернулся в квартиру, где выстрелил в сожительницу и её подругу, а также ранил находившегося там же мужчину. Обе женщины скончались, пострадавший попал в больницу, его спасли врачи. Стрелявшему было предъявлено обвинение в убийстве двух человек и покушении на убийство. "Виновному назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855368019.html

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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)