https://ria.ru/20230303/pridnestrove-1855751090.html
Молдавия надеется на помощь ОБСЕ в решении вопроса в Приднестровье
Молдавия надеется на помощь ОБСЕ в решении вопроса в Приднестровье - РИА Новости, 03.03.2023
Молдавия надеется на помощь ОБСЕ в решении вопроса в Приднестровье
Премьер Молдавии Дорин Речан рассчитывает на помощь ОБСЕ для поиска мирного решения урегулирования приднестровского конфликта, сообщила пресс-служба молдавского РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:42
2023-03-03T19:42
2023-03-03T19:42
в мире
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кишинев
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КИШИНЕВ, 3 мар - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан рассчитывает на помощь ОБСЕ для поиска мирного решения урегулирования приднестровского конфликта, сообщила пресс-служба молдавского кабмина. "Премьер-министр Дорин Речан провел дискуссию с главой Миссии ОБСЕ послом Келли Кейдерлинг, с которой обсудил дальнейшие задачи, подчеркнув важную роль ОБСЕ как посредника. Речан подчеркнул, что мы рассчитываем на поддержку организации в поиске мирного и дипломатического решения приднестровского вопроса", - сообщается на сайте кабмина. Собеседники также обменялись мнениями о приоритетах миссии в текущем году и динамике процесса урегулирования приднестровского конфликта. Кейдерлинг отметила множество вызовов, с которыми сталкивается Молдавия, в том числе стремление предотвратить попытки дестабилизации ситуации на обоих берегах Днестра. Глава Миссии ОБСЕ признала, что самое главное, чтобы обе стороны стремились поддерживать мир и стабильность и избегать эскалации напряженности. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
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в мире, молдавия, днестр, обсе, кишинев
В мире, Молдавия, Днестр, ОБСЕ, Кишинев
Молдавия надеется на помощь ОБСЕ в решении вопроса в Приднестровье
Премьер Молдавии Речан надеется на помощь ОБСЕ в решении приднестровского вопроса