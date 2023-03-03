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Киев и НАТО хотят убрать Приднестровье, считает эксперт - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/pridnestrove-1855706354.html
Киев и НАТО хотят убрать Приднестровье, считает эксперт
Киев и НАТО хотят убрать Приднестровье, считает эксперт - РИА Новости, 03.03.2023
Киев и НАТО хотят убрать Приднестровье, считает эксперт
Ситуация в Приднестровье остается напряженной из-за возможной интервенции на его территорию украинских войск, Киеву это интересно, но в ближайшее время на... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:27
2023-03-03T17:27
специальная военная операция на украине
молдавия
россия
украина
андрей суздальцев
майя санду
приднестровская молдавская республика
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье остается напряженной из-за возможной интервенции на его территорию украинских войск, Киеву это интересно, но в ближайшее время на нападение он не пойдет, считает политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. "Киев настроен на то, чтобы убрать Приднестровье – им выгодно это геополитически, поскольку ни о каком вступлении в НАТО, пока у них находится за спиной этот регион с российскими базами, говорить нельзя", - сказал Суздальцев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". По его словам, сейчас все будет зависеть от президента Молдавии Майи Санду, поскольку нападение Украины на Приднестровье будет нарушением международного права. "Но пока что агрессии ждать не стоит – стоит ждать ее в случае наступления и успехов украинской армии. В НАТО не хотят устраивать там новый Сталинград на глазах всего мира, им бы хотелось, чтобы украинские войска зашли, защитники быстро сдались. Но этого, конечно, не случится, поэтому и говорить о скорой интервенции нельзя", - подчеркнул эксперт. В пятницу вице-премьер Молдавии Олег Серебрян отмечал, что между руководством республики и правительством Украины нет договоренностей о проведении военной операции в Приднестровской Молдавской Республике. Тем не менее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк ранее заявила, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем, а представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля сообщил, что украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с ПМР. Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230224/arestovich-1854093308.html
https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html
молдавия
россия
украина
приднестровская молдавская республика
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молдавия, россия, украина, андрей суздальцев, майя санду, приднестровская молдавская республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Молдавия, Россия, Украина, Андрей Суздальцев, Майя Санду, Приднестровская Молдавская Республика, В мире
Киев и НАТО хотят убрать Приднестровье, считает эксперт

Политолог Суздальцев: Киев и НАТО хотят убрать Приднестровье, но пока не пойдут на это

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье остается напряженной из-за возможной интервенции на его территорию украинских войск, Киеву это интересно, но в ближайшее время на нападение он не пойдет, считает политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
"Киев настроен на то, чтобы убрать Приднестровье – им выгодно это геополитически, поскольку ни о каком вступлении в НАТО, пока у них находится за спиной этот регион с российскими базами, говорить нельзя", - сказал Суздальцев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По его словам, сейчас все будет зависеть от президента Молдавии Майи Санду, поскольку нападение Украины на Приднестровье будет нарушением международного права.
"Но пока что агрессии ждать не стоит – стоит ждать ее в случае наступления и успехов украинской армии. В НАТО не хотят устраивать там новый Сталинград на глазах всего мира, им бы хотелось, чтобы украинские войска зашли, защитники быстро сдались. Но этого, конечно, не случится, поэтому и говорить о скорой интервенции нельзя", - подчеркнул эксперт.
В пятницу вице-премьер Молдавии Олег Серебрян отмечал, что между руководством республики и правительством Украины нет договоренностей о проведении военной операции в Приднестровской Молдавской Республике. Тем не менее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк ранее заявила, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем, а представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля сообщил, что украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с ПМР.
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Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Специальная военная операция на УкраинеМолдавияРоссияУкраинаАндрей СуздальцевМайя СандуПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
 
 
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