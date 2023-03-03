https://ria.ru/20230303/pridnestrove-1855706354.html

Киев и НАТО хотят убрать Приднестровье, считает эксперт

Киев и НАТО хотят убрать Приднестровье, считает эксперт - РИА Новости, 03.03.2023

Киев и НАТО хотят убрать Приднестровье, считает эксперт

Ситуация в Приднестровье остается напряженной из-за возможной интервенции на его территорию украинских войск, Киеву это интересно, но в ближайшее время на... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:27

2023-03-03T17:27

2023-03-03T17:27

специальная военная операция на украине

молдавия

россия

украина

андрей суздальцев

майя санду

приднестровская молдавская республика

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье остается напряженной из-за возможной интервенции на его территорию украинских войск, Киеву это интересно, но в ближайшее время на нападение он не пойдет, считает политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. "Киев настроен на то, чтобы убрать Приднестровье – им выгодно это геополитически, поскольку ни о каком вступлении в НАТО, пока у них находится за спиной этот регион с российскими базами, говорить нельзя", - сказал Суздальцев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". По его словам, сейчас все будет зависеть от президента Молдавии Майи Санду, поскольку нападение Украины на Приднестровье будет нарушением международного права. "Но пока что агрессии ждать не стоит – стоит ждать ее в случае наступления и успехов украинской армии. В НАТО не хотят устраивать там новый Сталинград на глазах всего мира, им бы хотелось, чтобы украинские войска зашли, защитники быстро сдались. Но этого, конечно, не случится, поэтому и говорить о скорой интервенции нельзя", - подчеркнул эксперт. В пятницу вице-премьер Молдавии Олег Серебрян отмечал, что между руководством республики и правительством Украины нет договоренностей о проведении военной операции в Приднестровской Молдавской Республике. Тем не менее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк ранее заявила, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем, а представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля сообщил, что украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с ПМР. Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230224/arestovich-1854093308.html

https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

молдавия

россия

украина

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, россия, украина, андрей суздальцев, майя санду, приднестровская молдавская республика, в мире