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В Кишиневе заявили, что не договаривались с Киевом о военной операции в ПМР - РИА Новости, 03.03.2023
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13:33 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/pridnestrove-1855614957.html
В Кишиневе заявили, что не договаривались с Киевом о военной операции в ПМР
В Кишиневе заявили, что не договаривались с Киевом о военной операции в ПМР - РИА Новости, 03.03.2023
В Кишиневе заявили, что не договаривались с Киевом о военной операции в ПМР
Между руководством Молдавии и правительством Украины нет договоренностей о проведении военной операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:33
2023-03-03T13:33
в мире
украина
молдавия
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 3 мар – РИА Новости. Между руководством Молдавии и правительством Украины нет договоренностей о проведении военной операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, заявил в пятницу глава молдавского Бюро по реинтеграции, вице-премьер страны Олег Серебрян. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк ранее заявила, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля заявил, что украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с ПМР. "Это вполне оправданное суверенное право Украины размещать свои войска там, где она считает нужным или там, где считается или есть доказательства того, что над ними нависла какая-то угроза. Но это никоим образом не означает, что Украина готовит военные действия, или что есть договоренность между руководством Молдавии и Украины о начале военной операции в Приднестровском регионе. Это абсурд", – сказал Серебрян в эфире телеканала Vocea Basarabiei (Голос Бессарабии). Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230302/vsu-1855378322.html
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html
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в мире, украина, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Украина, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
В Кишиневе заявили, что не договаривались с Киевом о военной операции в ПМР

Вице-премьер Молдавии Серебрян: Киев и Кишинев не договаривались о военной операции в ПМР

© Фото : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaМолдавские военные
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Молдавские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 мар – РИА Новости. Между руководством Молдавии и правительством Украины нет договоренностей о проведении военной операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, заявил в пятницу глава молдавского Бюро по реинтеграции, вице-премьер страны Олег Серебрян.
Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк ранее заявила, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля заявил, что украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с ПМР.
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"Это вполне оправданное суверенное право Украины размещать свои войска там, где она считает нужным или там, где считается или есть доказательства того, что над ними нависла какая-то угроза. Но это никоим образом не означает, что Украина готовит военные действия, или что есть договоренность между руководством Молдавии и Украины о начале военной операции в Приднестровском регионе. Это абсурд", – сказал Серебрян в эфире телеканала Vocea Basarabiei (Голос Бессарабии).
Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
* Запрещенная в России террористическая организация
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