https://ria.ru/20230303/priamure-1855559438.html

В Приамурье создали онлайн-навигатор для помощи семьям участников СВО

В Приамурье создали онлайн-навигатор для помощи семьям участников СВО - РИА Новости, 03.03.2023

В Приамурье создали онлайн-навигатор для помощи семьям участников СВО

Онлайн-навигатор "Без границ" создали в Приамурье для помощи участникам СВО и их семьям, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:25

2023-03-03T11:25

2023-03-03T11:25

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мар – РИА Новости. Онлайн-навигатор "Без границ" создали в Приамурье для помощи участникам СВО и их семьям, сообщает правительство Амурской области. По мнению губернатора Приамурья Василия Орлова, новый цифровой проект поможет ориентироваться людям в предоставляемых регионом мерах поддержки. "Используя платформу, можно получить ответы на практически любые вопросы: социальные, финансовые, бытовые, юридические. Министерство цифрового развития индивидуально проработало с каждым органом власти по предоставляемым мерам поддержки. В навигаторе представлена полная информация о том, где можно получить помощь, какие документы для этого нужно, представлены ссылки, прикреплены формы заявлений", - отметил Орлов. Единый информационный ресурс "Без границ" работает на базе платформы "Открытый регион", также есть и мобильная версия. В навигаторе представлено несколько ключевых направлений, исходя из жизненных ситуаций. Это меры поддержки для участников, находящихся в зоне СВО, и их семей, для вернувшихся со спецоперации и другие. Как рассказала заместитель министра цифрового развития и связи области Анна Скок, принцип навигатора состоит в том, чтобы человек, который зашел на страницу ресурса, мог получить информацию об актуальных для него мерах поддержки в зависимости от своей жизненной ситуации. "Важно, что платформа позволяет амурчанам сообщать о том, что им нужно, - есть форма обратной связи. Информацию будут направлять либо в муниципальные штабы, либо в профильные министерства", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20230302/semi-1855477729.html

https://ria.ru/20230223/priamure-1853929173.html

амурская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

амурская область, василий орлов (губернатор)