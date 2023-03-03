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СК возбудил более 2600 дел о преступлениях киевского режима
СК возбудил более 2600 дел о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 03.03.2023
СК возбудил более 2600 дел о преступлениях киевского режима
Следственный комитет России возбудил более 2,6 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима, по ним заочно арестованы 136 обвиняемых, сообщил в пятницу РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:46
2023-03-03T15:46
2023-03-03T15:56
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил более 2,6 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима, по ним заочно арестованы 136 обвиняемых, сообщил в пятницу глава ведомства Александр Бастрыкин."С 2014 года возбуждено уже 2608 дел. В числе их фигурантов члены военного и политического руководства Украины, националистических объединений, а также представители силовых структур. Уже окончено расследование по 138 таким уголовным делам. Привлечены в качестве обвиняемых 403 лица, из них 188 – очно. Среди фигурантов 118 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и Минобороны Украины. Заочно арестованы 136 обвиняемых", - сказал Бастрыкин в ходе коллегии по итогам прошлого года.
https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, александр бастрыкин, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины
СК возбудил более 2600 дел о преступлениях киевского режима
Бастрыкин: СК с 2014 года возбудил 2608 дел о преступлениях киевского режима