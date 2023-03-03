https://ria.ru/20230303/prestupleniya-1855565327.html

СМИ сообщили о росте числа преступлений против россиян в Британии

СМИ сообщили о росте числа преступлений против россиян в Британии - РИА Новости, 03.03.2023

СМИ сообщили о росте числа преступлений против россиян в Британии

В Великобритании растет число преступлений в отношении россиян на почве национальной ненависти, следует из расследования британского телеканала Sky News,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:41

2023-03-03T11:41

2023-03-03T11:41

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Великобритании растет число преступлений в отношении россиян на почве национальной ненависти, следует из расследования британского телеканала Sky News, которое опубликовано на сайте ТВ. В сообщении отмечается, что в ходе расследования телеканал обнаружил подробности десятков преступлений на почве национальной ненависти, совершенных в отношении российских граждан в Великобритании с 24 февраля 2022 года. В качестве подтверждения Sky News приводит информацию от нескольких территориальных органов полиции. Так, в 2022 году полиция Большого Манчестера зарегистрировала 13 преступлений в отношении россиян – по сравнению с шестью в 2021 году и двумя в 2020 году, а полиция Дербишира – четыре, включая нападение с причинением телесных повреждений и преследование, хотя в 2021 году в этом округе подобных преступлений не наблюдалось. О преступлениях против россиян также сообщили органы полиции в Лондоне, в графствах Дорсет, Кент, Эйвон, Сомерсет, Хартфордшир, Линкольншир и Кембриджшир, передает телеканал. В целом подробности преступлений, о которых сообщает Sky News, носят схожий характер и сводятся к оскорблениям и угрозам на почве национальной ненависти, тем не менее эти преступления нередко сопровождались нападениями и нанесением материального ущерба. По словам представителя благотворительной организации Victim Support Бекки Розенталь, в первые недели спецоперации РФ наблюдался "шквал" преступлений на почве ненависти к России в Британии, в том числе в школах, в течение года также были замечены случаи "антиукраинской риторики" и нападок на принятых по ошибке за русских граждан других стран. "Хотя я думаю, что цифры определенно покажут, что произошел всплеск..., я не сомневаюсь, что это, вероятно, лишь верхушка айсберга", - заявил телеканалу профессор уголовного права и криминологии Сассекского университета Марк Уолтерс, отметив, что рост преступлений на почве ненависти к России будет наблюдаться до завершения конфликта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20230228/espch-1854899872.html

https://ria.ru/20230227/vizy-1854709598.html

https://ria.ru/20230226/stoykost-1854355042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, великобритания, украина, преступность