Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о росте числа преступлений против россиян в Британии - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/prestupleniya-1855565327.html
СМИ сообщили о росте числа преступлений против россиян в Британии
СМИ сообщили о росте числа преступлений против россиян в Британии - РИА Новости, 03.03.2023
СМИ сообщили о росте числа преступлений против россиян в Британии
В Великобритании растет число преступлений в отношении россиян на почве национальной ненависти, следует из расследования британского телеканала Sky News,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:41
2023-03-03T11:41
в мире
россия
великобритания
украина
преступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151705/35/1517053561_0:783:1512:1634_1920x0_80_0_0_122308872a1b08f016c2d521edff9443.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Великобритании растет число преступлений в отношении россиян на почве национальной ненависти, следует из расследования британского телеканала Sky News, которое опубликовано на сайте ТВ. В сообщении отмечается, что в ходе расследования телеканал обнаружил подробности десятков преступлений на почве национальной ненависти, совершенных в отношении российских граждан в Великобритании с 24 февраля 2022 года. В качестве подтверждения Sky News приводит информацию от нескольких территориальных органов полиции. Так, в 2022 году полиция Большого Манчестера зарегистрировала 13 преступлений в отношении россиян – по сравнению с шестью в 2021 году и двумя в 2020 году, а полиция Дербишира – четыре, включая нападение с причинением телесных повреждений и преследование, хотя в 2021 году в этом округе подобных преступлений не наблюдалось. О преступлениях против россиян также сообщили органы полиции в Лондоне, в графствах Дорсет, Кент, Эйвон, Сомерсет, Хартфордшир, Линкольншир и Кембриджшир, передает телеканал. В целом подробности преступлений, о которых сообщает Sky News, носят схожий характер и сводятся к оскорблениям и угрозам на почве национальной ненависти, тем не менее эти преступления нередко сопровождались нападениями и нанесением материального ущерба. По словам представителя благотворительной организации Victim Support Бекки Розенталь, в первые недели спецоперации РФ наблюдался "шквал" преступлений на почве ненависти к России в Британии, в том числе в школах, в течение года также были замечены случаи "антиукраинской риторики" и нападок на принятых по ошибке за русских граждан других стран. "Хотя я думаю, что цифры определенно покажут, что произошел всплеск..., я не сомневаюсь, что это, вероятно, лишь верхушка айсберга", - заявил телеканалу профессор уголовного права и криминологии Сассекского университета Марк Уолтерс, отметив, что рост преступлений на почве ненависти к России будет наблюдаться до завершения конфликта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20230228/espch-1854899872.html
https://ria.ru/20230227/vizy-1854709598.html
https://ria.ru/20230226/stoykost-1854355042.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151705/35/1517053561_0:641:1512:1775_1920x0_80_0_0_55b5c90f9c1ac14dc34d66d293aae0e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, украина, преступность
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Преступность
СМИ сообщили о росте числа преступлений против россиян в Британии

Sky News: в Британии растет число преступлений против россиян из-за национальной ненависти

© РИА Новости / Наталья КопыловаПолицейские на Вестминстерском мосту в Лондоне
Полицейские на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Наталья Копылова
Полицейские на Вестминстерском мосту в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Великобритании растет число преступлений в отношении россиян на почве национальной ненависти, следует из расследования британского телеканала Sky News, которое опубликовано на сайте ТВ.
В сообщении отмечается, что в ходе расследования телеканал обнаружил подробности десятков преступлений на почве национальной ненависти, совершенных в отношении российских граждан в Великобритании с 24 февраля 2022 года.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
МИД разъяснил, в каком случае россияне могут обращаться в ЕСПЧ
28 февраля, 16:56
В качестве подтверждения Sky News приводит информацию от нескольких территориальных органов полиции. Так, в 2022 году полиция Большого Манчестера зарегистрировала 13 преступлений в отношении россиян – по сравнению с шестью в 2021 году и двумя в 2020 году, а полиция Дербишира – четыре, включая нападение с причинением телесных повреждений и преследование, хотя в 2021 году в этом округе подобных преступлений не наблюдалось. О преступлениях против россиян также сообщили органы полиции в Лондоне, в графствах Дорсет, Кент, Эйвон, Сомерсет, Хартфордшир, Линкольншир и Кембриджшир, передает телеканал.
В целом подробности преступлений, о которых сообщает Sky News, носят схожий характер и сводятся к оскорблениям и угрозам на почве национальной ненависти, тем не менее эти преступления нередко сопровождались нападениями и нанесением материального ущерба.
По словам представителя благотворительной организации Victim Support Бекки Розенталь, в первые недели спецоперации РФ наблюдался "шквал" преступлений на почве ненависти к России в Британии, в том числе в школах, в течение года также были замечены случаи "антиукраинской риторики" и нападок на принятых по ошибке за русских граждан других стран.
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Австралия аннулировала визу русской девушки из Ирландии, сообщили СМИ
27 февраля, 20:43
"Хотя я думаю, что цифры определенно покажут, что произошел всплеск..., я не сомневаюсь, что это, вероятно, лишь верхушка айсберга", - заявил телеканалу профессор уголовного права и криминологии Сассекского университета Марк Уолтерс, отметив, что рост преступлений на почве ненависти к России будет наблюдаться до завершения конфликта.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин.
Покупательницы в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Во Франции удивились жизни россиян через год после начала СВО
26 февраля, 03:45
 
В миреРоссияВеликобританияУкраинаПреступность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала