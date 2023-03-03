https://ria.ru/20230303/pozhar-1855510511.html
После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело
После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело - РИА Новости, 03.03.2023
После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело
Уголовное дело возбудили после пожара в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где погиб один человек и пострадали двое, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T02:02
2023-03-03T02:02
2023-03-03T02:02
происшествия
санкт-петербург
россия
кировский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где погиб один человек и пострадали двое, сообщает городское ГСУСК РФ. По версии следствия, после пожара в здании бизнес-центра было обнаружено тело неизвестного человека, кроме того, в больницу были госпитализированы двое с отравлением угарным газом. Вечером в четверг в четырехэтажном административном здании на улице Промышленной, 5 на третьем этаже произошло возгорание на площади 300 квадратных метров. По данным спасателей, горел склад с текстилем. На месте пожара был обнаружен один погибший, два человека пострадали. Из здания эвакуировано более 100 человек. В 21.20 пожар был локализован, ликвидировано открытое горение. В 0.23 пожар был ликвидирован.
https://ria.ru/20230228/pozhar-1854801524.html
санкт-петербург
россия
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район
После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело
ГСУСК: после пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело