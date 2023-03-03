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После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело - РИА Новости, 03.03.2023
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02:02 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/pozhar-1855510511.html
После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело
После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело - РИА Новости, 03.03.2023
После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело
Уголовное дело возбудили после пожара в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где погиб один человек и пострадали двое, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T02:02
2023-03-03T02:02
происшествия
санкт-петербург
россия
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где погиб один человек и пострадали двое, сообщает городское ГСУСК РФ. По версии следствия, после пожара в здании бизнес-центра было обнаружено тело неизвестного человека, кроме того, в больницу были госпитализированы двое с отравлением угарным газом. Вечером в четверг в четырехэтажном административном здании на улице Промышленной, 5 на третьем этаже произошло возгорание на площади 300 квадратных метров. По данным спасателей, горел склад с текстилем. На месте пожара был обнаружен один погибший, два человека пострадали. Из здания эвакуировано более 100 человек. В 21.20 пожар был локализован, ликвидировано открытое горение. В 0.23 пожар был ликвидирован.
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россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район
После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело

ГСУСК: после пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где погиб один человек и пострадали двое, сообщает городское ГСУСК РФ.
По версии следствия, после пожара в здании бизнес-центра было обнаружено тело неизвестного человека, кроме того, в больницу были госпитализированы двое с отравлением угарным газом.
«
"Следственным отделом по Кировскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Вечером в четверг в четырехэтажном административном здании на улице Промышленной, 5 на третьем этаже произошло возгорание на площади 300 квадратных метров. По данным спасателей, горел склад с текстилем. На месте пожара был обнаружен один погибший, два человека пострадали. Из здания эвакуировано более 100 человек. В 21.20 пожар был локализован, ликвидировано открытое горение. В 0.23 пожар был ликвидирован.
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