https://ria.ru/20230303/pozhar-1855510511.html

После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело

После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело - РИА Новости, 03.03.2023

После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили после пожара в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где погиб один человек и пострадали двое, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T02:02

2023-03-03T02:02

2023-03-03T02:02

происшествия

санкт-петербург

россия

кировский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где погиб один человек и пострадали двое, сообщает городское ГСУСК РФ. По версии следствия, после пожара в здании бизнес-центра было обнаружено тело неизвестного человека, кроме того, в больницу были госпитализированы двое с отравлением угарным газом. Вечером в четверг в четырехэтажном административном здании на улице Промышленной, 5 на третьем этаже произошло возгорание на площади 300 квадратных метров. По данным спасателей, горел склад с текстилем. На месте пожара был обнаружен один погибший, два человека пострадали. Из здания эвакуировано более 100 человек. В 21.20 пожар был локализован, ликвидировано открытое горение. В 0.23 пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20230228/pozhar-1854801524.html

санкт-петербург

россия

кировский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район