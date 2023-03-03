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В Петербурге потушили пожар в торгово-офисном здании - РИА Новости, 03.03.2023
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01:56 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/pozhar-1855509953.html
В Петербурге потушили пожар в торгово-офисном здании
В Петербурге потушили пожар в торгово-офисном здании - РИА Новости, 03.03.2023
В Петербурге потушили пожар в торгово-офисном здании
Пожар в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где горел склад с текстильной продукцией, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T01:56
2023-03-03T01:56
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Пожар в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где горел склад с текстильной продукцией, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. Вечером в четверг в четырехэтажном административном здании на улице Промышленной, 5 на третьем этаже загорелась обстановка на площади 300 квадратных метров. По данным спасателей, горел склад с текстилем. На месте пожара был обнаружен один погибший, два человека пострадали. Из здания эвакуировано более 100 человек. В 21.20 мск пожар был локализован, ликвидировано открытое горение. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 14 единиц техники и 56 человек.
https://ria.ru/20230228/pozhar-1854801524.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге потушили пожар в торгово-офисном здании

ГУМЧС: в Петербурге потушили пожар в торгово-офисном здании, где горел склад с текстилем

© Фото : МЧС РоссииПожар в административном здании в Кировском районе Санкт-Петербурга
Пожар в административном здании в Кировском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : МЧС России
Пожар в административном здании в Кировском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Пожар в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где горел склад с текстильной продукцией, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС.
Вечером в четверг в четырехэтажном административном здании на улице Промышленной, 5 на третьем этаже загорелась обстановка на площади 300 квадратных метров. По данным спасателей, горел склад с текстилем. На месте пожара был обнаружен один погибший, два человека пострадали. Из здания эвакуировано более 100 человек. В 21.20 мск пожар был локализован, ликвидировано открытое горение.
«
"В 0.23 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 14 единиц техники и 56 человек.
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