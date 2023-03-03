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В Петербурге потушили пожар в торгово-офисном здании

В Петербурге потушили пожар в торгово-офисном здании - РИА Новости, 03.03.2023

В Петербурге потушили пожар в торгово-офисном здании

Пожар в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где горел склад с текстильной продукцией, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T01:56

2023-03-03T01:56

2023-03-03T01:56

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Пожар в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге, где горел склад с текстильной продукцией, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. Вечером в четверг в четырехэтажном административном здании на улице Промышленной, 5 на третьем этаже загорелась обстановка на площади 300 квадратных метров. По данным спасателей, горел склад с текстилем. На месте пожара был обнаружен один погибший, два человека пострадали. Из здания эвакуировано более 100 человек. В 21.20 мск пожар был локализован, ликвидировано открытое горение. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 14 единиц техники и 56 человек.

https://ria.ru/20230228/pozhar-1854801524.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)