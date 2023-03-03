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СМИ рассказали о планах по консервации "Северных потоков" - РИА Новости, 03.03.2023
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16:17 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/potoki-1855672079.html
СМИ рассказали о планах по консервации "Северных потоков"
СМИ рассказали о планах по консервации "Северных потоков" - РИА Новости, 03.03.2023
СМИ рассказали о планах по консервации "Северных потоков"
Российские подводные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку на... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:17
2023-03-03T16:17
россия
северный поток
северный поток — 2
природный газ
в мире
газпром
европа
германия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские подводные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку на данный момент отсутствует план по их ремонту, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Два источника заявили, что, хотя ремонт трубопроводов не планируется, они, по крайней мере, будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем. И еще один источник подтвердил агентству, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации. "Скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды", - пишет агентство. По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления линий принято не было, отмечает Рейтер. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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россия, северный поток, северный поток — 2, природный газ, в мире, газпром, европа, германия
Россия, Северный поток, Северный поток — 2, Природный газ, В мире, Газпром, Европа, Германия
СМИ рассказали о планах по консервации "Северных потоков"

Reuters: нитки "Северных потоков" законсервируют из-за отсутствия планов по ремонту

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские подводные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку на данный момент отсутствует план по их ремонту, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Российские подводные газопроводы "Северный поток" будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы", - пишет агентство со ссылкой на источники.
Два источника заявили, что, хотя ремонт трубопроводов не планируется, они, по крайней мере, будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем. И еще один источник подтвердил агентству, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации.
"Скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды", - пишет агентство.
По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления линий принято не было, отмечает Рейтер.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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РоссияСеверный потокСеверный поток — 2Природный газВ миреГазпромЕвропаГермания
 
 
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