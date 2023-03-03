https://ria.ru/20230303/potoki-1855672079.html

СМИ рассказали о планах по консервации "Северных потоков"

СМИ рассказали о планах по консервации "Северных потоков" - РИА Новости, 03.03.2023

СМИ рассказали о планах по консервации "Северных потоков"

Российские подводные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку на... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:17

2023-03-03T16:17

2023-03-03T16:17

россия

северный поток

северный поток — 2

природный газ

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газпром

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские подводные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку на данный момент отсутствует план по их ремонту, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Два источника заявили, что, хотя ремонт трубопроводов не планируется, они, по крайней мере, будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем. И еще один источник подтвердил агентству, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации. "Скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды", - пишет агентство. По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления линий принято не было, отмечает Рейтер. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230302/zakharova-1855259964.html

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европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, северный поток, северный поток — 2, природный газ, в мире, газпром, европа, германия