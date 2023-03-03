СМИ рассказали о планах по консервации "Северных потоков"
Reuters: нитки "Северных потоков" законсервируют из-за отсутствия планов по ремонту
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские подводные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку на данный момент отсутствует план по их ремонту, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
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"Российские подводные газопроводы "Северный поток" будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы", - пишет агентство со ссылкой на источники.
Два источника заявили, что, хотя ремонт трубопроводов не планируется, они, по крайней мере, будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем. И еще один источник подтвердил агентству, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации.
"Скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды", - пишет агентство.
По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления линий принято не было, отмечает Рейтер.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.