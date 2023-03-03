https://ria.ru/20230303/postradavshiy-1855717126.html
При нападении украинской ДРГ на брянские села также пострадал мужчина
При нападении украинской ДРГ на брянские села также пострадал мужчина - РИА Новости, 03.03.2023
При нападении украинской ДРГ на брянские села также пострадал мужчина
При нападении на брянские села кроме мальчика пострадал еще один человек - мужчина получил огнестрельное ранение в Сушанах, ему оказана помощь, сейчас он уже... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:45
2023-03-03T17:45
2023-03-03T17:55
происшествия
климовский район
украина
россия
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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КЛИМОВО (Брянская обл.), 3 мар - РИА Новости. При нападении на брянские села кроме мальчика пострадал еще один человек - мужчина получил огнестрельное ранение в Сушанах, ему оказана помощь, сейчас он уже находится у себя дома, сообщили РИА Новости в администрации Климовского района."Мужчина еще один пострадал, огнестрельное ранение (получил - ред.) в Сушанах. Из-за забора выглядывал. Помощь ему оказана, он дома", - сказали в администрации района.Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.
https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html
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происшествия, климовский район, украина, россия, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Климовский район, Украина, Россия, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
При нападении украинской ДРГ на брянские села также пострадал мужчина
При нападении украинской ДРГ на брянские села также пострадал мужчина, ему оказали помощь