https://ria.ru/20230303/postradavshiy-1855717126.html

При нападении украинской ДРГ на брянские села также пострадал мужчина

При нападении украинской ДРГ на брянские села также пострадал мужчина - РИА Новости, 03.03.2023

При нападении украинской ДРГ на брянские села также пострадал мужчина

При нападении на брянские села кроме мальчика пострадал еще один человек - мужчина получил огнестрельное ранение в Сушанах, ему оказана помощь, сейчас он уже... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:45

2023-03-03T17:45

2023-03-03T17:55

происшествия

климовский район

украина

россия

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

КЛИМОВО (Брянская обл.), 3 мар - РИА Новости. При нападении на брянские села кроме мальчика пострадал еще один человек - мужчина получил огнестрельное ранение в Сушанах, ему оказана помощь, сейчас он уже находится у себя дома, сообщили РИА Новости в администрации Климовского района."Мужчина еще один пострадал, огнестрельное ранение (получил - ред.) в Сушанах. Из-за забора выглядывал. Помощь ему оказана, он дома", - сказали в администрации района.Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.

https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html

климовский район

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, климовский район, украина, россия, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)