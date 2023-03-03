https://ria.ru/20230303/posetiteli-1855565493.html

Росзаповедцентр: количество посетивших ООПТ России за год выросло на 32%

Росзаповедцентр: количество посетивших ООПТ России за год выросло на 32% - РИА Новости, 03.03.2023

Росзаповедцентр: количество посетивших ООПТ России за год выросло на 32%

Количество посетивших особо охраняемые природные территории федерального значения в 2022 году составило 14 миллионов человек, увеличившись по сравнению с... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:41

2023-03-03T11:41

2023-03-03T11:41

красноярск

росзаповедцентр

сибирский федеральный университет

красноярский край

красноярский экономический форум

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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Количество посетивших особо охраняемые природные территории федерального значения в 2022 году составило 14 миллионов человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 32 процента, сообщила в рамках Красноярского экономического форума директор Росзаповедцентра Дарья Мацук. "Если в 2021 году ООПТ федерального значения посетили 10 миллионов человек, то в 2022 году уже 14", - сказала Мацук. Она отметила, что необходимо не только увеличивать количество посещений, но и сделать туризм инструментом сохранения природы, сделать его устойчивым и управляемым. По ее словам, основные условия развития туризма - инфраструктурные объекты и центры притяжения. КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. В первый день КЭФ, 1 марта, будет работать молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года - "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.

https://ria.ru/20230301/turizm-1855153943.html

красноярск

красноярский край

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Алёна Пава

красноярск, росзаповедцентр, сибирский федеральный университет, красноярский край, красноярский экономический форум