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США выделят новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 03.03.2023 (обновлено: 22:33 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/pomosch-1855759152.html
США выделят новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов
США выделят новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 03.03.2023
США выделят новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов
США выделят новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T20:33
2023-03-03T22:33
в мире
сша
украина
энтони блинкен
пентагон
специальная военная операция на украине
сергей лавров
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. США выделят новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Вашингтон планирует передать Киеву боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, а также бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.Часть средств пойдет на обучение украинских войск, техническое обслуживание и поддержку передаваемых вооружений.Блинкен уточнил, что это 33-й пакет помощи, который Соединенные Штаты выделяют Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года.Россия еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружения, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230225/kandidat-1854342794.html
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в мире, сша, украина, энтони блинкен, пентагон, сергей лавров, дмитрий песков, нато, киев
В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, Пентагон, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Киев
США выделят новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов

Глава Госдепа Блинкен объявил о выделении пакета помощи Киеву на 400 миллионов долларов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. США выделят новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Вашингтон планирует передать Киеву боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, а также бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.
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Часть средств пойдет на обучение украинских войск, техническое обслуживание и поддержку передаваемых вооружений.
Блинкен уточнил, что это 33-й пакет помощи, который Соединенные Штаты выделяют Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года.
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Россия еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружения, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЭнтони БлинкенПентагонСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОКиев
 
 
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