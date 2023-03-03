https://ria.ru/20230303/polsha-1855657576.html
Польские фирмы должны участвовать в восстановлении Украины, заявил Дуда
Польские фирмы должны участвовать в восстановлении Украины, заявил Дуда - РИА Новости, 03.03.2023
Польские фирмы должны участвовать в восстановлении Украины, заявил Дуда
Польша считает необходимым участие своих фирм в восстановлении Украины, заявил журналистам президент Анджей Дуда. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:47
2023-03-03T15:47
2023-03-03T15:47
в мире
украина
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. Польша считает необходимым участие своих фирм в восстановлении Украины, заявил журналистам президент Анджей Дуда. "Польша должна принимать активное участие в этом восстановлении хотя бы по той причине, что мы являемся транзитной страной по отношению к Украине. У нас есть длинная граница с Украиной, у нас есть автострады и железнодорожные пути, которые через Польшу ведут на Украину, у нас есть аэропорты, которые расположены ближе всего к Украине, и трудно себе представить восстановление Украины без участия Польши, а также без участия польских фирм", - сказал Дуда. При этом он привел в качестве аргументов географическое и геополитическое положение Польши. "Мы будем, и я делаю все для того, чтобы мы принимали в этом участие. Принимая во внимание наш соседский потенциал и наше географическое положение, нашу геополитическую позицию, мы считаем наше участие в процессе восстановления Украины полностью естественным, очевидным и даже необходимым", - сказал польский президент.
https://ria.ru/20230302/polsha-1855306685.html
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в мире, украина, польша, анджей дуда
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда
Польские фирмы должны участвовать в восстановлении Украины, заявил Дуда
Дуда: трудно представить восстановление Украины без участия Польши и польских фирм
ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. Польша считает необходимым участие своих фирм в восстановлении Украины, заявил журналистам президент Анджей Дуда.
"Польша должна принимать активное участие в этом восстановлении хотя бы по той причине, что мы являемся транзитной страной по отношению к Украине. У нас есть длинная граница с Украиной, у нас есть автострады и железнодорожные пути, которые через Польшу ведут на Украину, у нас есть аэропорты, которые расположены ближе всего к Украине, и трудно себе представить восстановление Украины без участия Польши, а также без участия польских фирм", - сказал Дуда.
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При этом он привел в качестве аргументов географическое и геополитическое положение Польши.
"Мы будем, и я делаю все для того, чтобы мы принимали в этом участие. Принимая во внимание наш соседский потенциал и наше географическое положение, нашу геополитическую позицию, мы считаем наше участие в процессе восстановления Украины полностью естественным, очевидным и даже необходимым", - сказал польский президент.
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