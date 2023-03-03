https://ria.ru/20230303/polsha-1855571827.html
Историк пожаловался на то, во что Украина превратила Польшу
Историк пожаловался на то, во что Украина превратила Польшу - РИА Новости, 03.03.2023
Историк пожаловался на то, во что Украина превратила Польшу
С началом конфликта на Украине Польша из тихой и счастливо забытой провинции вдруг стала базой главного театра военных действий, пишет историк, президент... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:05
2023-03-03T12:05
2023-03-03T12:30
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. С началом конфликта на Украине Польша из тихой и счастливо забытой провинции вдруг стала базой главного театра военных действий, пишет историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста в статье для Mysl Polska."В этом спектакле мы по-прежнему стоим в углу, так как нам отведена роль технических работников, занимающихся операционной составляющей и перестановкой декораций. Эту работу мы должны сделать качественно и профессионально, без нежелательных возражений", — считает он.Первым признаком тоталитарных перемен в Польше автор называет цензуру. По его словам, из свободного доступа пропали порталы с информацией, неугодной правительству.Затем, продолжает историк, на волне русофобии началась травля людей. Жертвами стали не только известные журналисты, но и обычные служащие. "Решением районного суда города Легница 72-летний Хенрик Микетен был приговорен к трем месяцам лишения свободы, двум годам лишения свободы условно, обязательным работам на благо украинцев в течение шести месяцев, конфискации телефона как орудия преступления, плате за оглашение приговора в газете и штрафу", — приводит Пяста текст приговора. Он отмечает, что "преступление" пожилого человека состояло в отличном от правительственного мнении о ситуации на Украине — осужденный не посчитал киевский режим беззащитной жертвой.Автор привел и другой пример — Рената Цыган получила штраф в соответствии со статьей об оскорблении по национальному признаку. Ее вина заключалась в том, что в публикациях в соцсетях она назвала бандеровцев отморозками.Так польские стражи порядка, которые должны заботиться о безопасности населения и внушать людям доверие, нарушают закон, не моргнув глазом, заключает Пяста.
https://ria.ru/20230302/polsha-1855403709.html
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РИА Новости
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в мире, польша, украина
Историк пожаловался на то, во что Украина превратила Польшу
Mysl Polska: Польша из-за Украины скатывается к тоталитаризму
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
С началом конфликта на Украине Польша из тихой и счастливо забытой провинции вдруг стала базой главного театра военных действий, пишет историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста в статье для Mysl Polska
.
"В этом спектакле мы по-прежнему стоим в углу, так как нам отведена роль технических работников, занимающихся операционной составляющей и перестановкой декораций. Эту работу мы должны сделать качественно и профессионально, без нежелательных возражений", — считает он.
Первым признаком тоталитарных перемен в Польше автор называет цензуру. По его словам, из свободного доступа пропали порталы с информацией, неугодной правительству.
Затем, продолжает историк, на волне русофобии началась травля людей. Жертвами стали не только известные журналисты, но и обычные служащие.
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"Решением районного суда города Легница 72-летний Хенрик Микетен был приговорен к трем месяцам лишения свободы, двум годам лишения свободы условно, обязательным работам на благо украинцев в течение шести месяцев, конфискации телефона как орудия преступления, плате за оглашение приговора в газете и штрафу", — приводит Пяста текст приговора. Он отмечает, что "преступление" пожилого человека состояло в отличном от правительственного мнении о ситуации на Украине — осужденный не посчитал киевский режим беззащитной жертвой.
Автор привел и другой пример — Рената Цыган получила штраф в соответствии со статьей об оскорблении по национальному признаку. Ее вина заключалась в том, что в публикациях в соцсетях она назвала бандеровцев отморозками.
Так польские стражи порядка, которые должны заботиться о безопасности населения и внушать людям доверие, нарушают закон, не моргнув глазом, заключает Пяста.
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