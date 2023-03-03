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Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 03.03.2023 (обновлено: 12:42 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/polozhenie-1855588980.html
Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось
Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось - РИА Новости, 03.03.2023
Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось
Никаких решений на счет введения военного положения в регионах РФ, граничащих с Украиной, не принималось, это является прерогативой президента Владимира Путина, РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:41
2023-03-03T12:42
специальная военная операция на украине
политика
украина
россия
брянская область
дмитрий песков
рамзан кадыров
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Никаких решений на счет введения военного положения в регионах РФ, граничащих с Украиной, не принималось, это является прерогативой президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова."Это прерогатива президента РФ. Поэтому сейчас каких-либо решений не принималось", - сказал Песков.После происшествия в Брянской области с вылазкой украинских диверсантов Кадыров предложил ввести в некоторых регионах РФ военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что это может привести к неудобствам для местных жителей, зато они будут в безопасности.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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политика, украина, россия, брянская область, дмитрий песков, рамзан кадыров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина, Россия, Брянская область, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось

Песков: решений о введении военного положения на границе с Украиной не принималось

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Никаких решений на счет введения военного положения в регионах РФ, граничащих с Украиной, не принималось, это является прерогативой президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Это прерогатива президента РФ. Поэтому сейчас каких-либо решений не принималось", - сказал Песков.
После происшествия в Брянской области с вылазкой украинских диверсантов Кадыров предложил ввести в некоторых регионах РФ военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что это может привести к неудобствам для местных жителей, зато они будут в безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаУкраинаРоссияБрянская областьДмитрий ПесковРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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