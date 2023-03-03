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Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось
Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось - РИА Новости, 03.03.2023
Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось
Никаких решений на счет введения военного положения в регионах РФ, граничащих с Украиной, не принималось, это является прерогативой президента Владимира Путина, РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:41
2023-03-03T12:41
2023-03-03T12:42
специальная военная операция на украине
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рамзан кадыров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Никаких решений на счет введения военного положения в регионах РФ, граничащих с Украиной, не принималось, это является прерогативой президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова."Это прерогатива президента РФ. Поэтому сейчас каких-либо решений не принималось", - сказал Песков.После происшествия в Брянской области с вылазкой украинских диверсантов Кадыров предложил ввести в некоторых регионах РФ военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что это может привести к неудобствам для местных жителей, зато они будут в безопасности.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось
Песков: решений о введении военного положения на границе с Украиной не принималось