https://ria.ru/20230303/poezd-1855756406.html

РЖД летом предоставят детям скидку на проезд в поездах дальнего следования

РЖД летом предоставят детям скидку на проезд в поездах дальнего следования - РИА Новости, 03.03.2023

РЖД летом предоставят детям скидку на проезд в поездах дальнего следования

РЖД летом вновь предоставят скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования детям от 10 до 17 лет включительно, следует из сообщения компании. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T20:17

2023-03-03T20:17

2023-03-03T20:17

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РЖД летом вновь предоставят скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования детям от 10 до 17 лет включительно, следует из сообщения компании. "Холдинг "РЖД" восьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Специальный тариф позволит семьям с детьми сэкономить средства на организацию летнего отдыха", - говорится в релизе. Уточняется, что скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные, и вагоны 2 и 3 класса электропоезда дальнего следования поездов АО "ФПК" при следовании по территории РФ. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Оформить билеты по спецтарифу для поездок в летние школьные каникулы можно будет уже с 4 марта. При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность. При этом скидка 50% предоставляется только от стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме. Скидка не будет предоставляться в скоростных и высокоскоростных поездах. По данным перевозчика, в летний период 2022 года скидкой в 50% на поезда дальнего следования воспользовались более 3,1 миллиона детей от 10 до 17 лет, что на 25,6% превышает аналогичный показатель 2021 года. Всего же за семь лет скидкой воспользовались более 17 миллионов детей.

https://ria.ru/20230303/zapovedniki-1855564910.html

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ржд, россия, федеральная пассажирская компания, новости - туризм