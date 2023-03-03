https://ria.ru/20230303/podzhog-1855533582.html

Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата

Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата - РИА Новости, 03.03.2023

Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата

Суд назначил семь лет заключения срочнику за поджог военкомата во Владивостоке по заказу за 100 тысяч рублей, сообщает 1-й Восточный окружной военный суд в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:45

2023-03-03T09:45

2023-03-03T09:45

происшествия

владивосток

приморский край

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Суд назначил семь лет заключения срочнику за поджог военкомата во Владивостоке по заказу за 100 тысяч рублей, сообщает 1-й Восточный окружной военный суд в пятницу. "Постановлен приговор по уголовному делу в отношении молодого человека, совершившего преступление по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... Назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в тюрьме первых двух лет, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. По данным суда, 21-летний юноша, проходивший военную службу по призыву, ночью 8 июня прошлого года поджег здание военного комиссариата во Владивостоке "с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины". Заказ на это преступление молодой человек получил от некоего человека, с которым он переписывался по мессенджеру и который сулил ему выплату 100 тысяч рублей "в случае полного уничтожения здания" и предоставления видео. Кто этот таинственный заказчик, не раскрывается, но во множестве аналогичных дел им обычно выступал представитель спецслужб Украины. По данным суда, в ходе процесса осужденный признал вину. Его заключили под стражу после оглашения решения, которое, однако, еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20230224/arest-1854104232.html

https://ria.ru/20230214/zaschita-1851850326.html

владивосток

приморский край

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, владивосток, приморский край, россия, украина