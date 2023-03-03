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Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата - РИА Новости, 03.03.2023
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09:45 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/podzhog-1855533582.html
Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата
Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата - РИА Новости, 03.03.2023
Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата
Суд назначил семь лет заключения срочнику за поджог военкомата во Владивостоке по заказу за 100 тысяч рублей, сообщает 1-й Восточный окружной военный суд в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:45
2023-03-03T09:45
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Суд назначил семь лет заключения срочнику за поджог военкомата во Владивостоке по заказу за 100 тысяч рублей, сообщает 1-й Восточный окружной военный суд в пятницу. "Постановлен приговор по уголовному делу в отношении молодого человека, совершившего преступление по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... Назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в тюрьме первых двух лет, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. По данным суда, 21-летний юноша, проходивший военную службу по призыву, ночью 8 июня прошлого года поджег здание военного комиссариата во Владивостоке "с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины". Заказ на это преступление молодой человек получил от некоего человека, с которым он переписывался по мессенджеру и который сулил ему выплату 100 тысяч рублей "в случае полного уничтожения здания" и предоставления видео. Кто этот таинственный заказчик, не раскрывается, но во множестве аналогичных дел им обычно выступал представитель спецслужб Украины. По данным суда, в ходе процесса осужденный признал вину. Его заключили под стражу после оглашения решения, которое, однако, еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20230224/arest-1854104232.html
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происшествия, владивосток, приморский край, россия, украина
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия, Украина
Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата

Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата по заказу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Суд назначил семь лет заключения срочнику за поджог военкомата во Владивостоке по заказу за 100 тысяч рублей, сообщает 1-й Восточный окружной военный суд в пятницу.
"Постановлен приговор по уголовному делу в отношении молодого человека, совершившего преступление по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... Назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в тюрьме первых двух лет, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
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По данным суда, 21-летний юноша, проходивший военную службу по призыву, ночью 8 июня прошлого года поджег здание военного комиссариата во Владивостоке "с целью дестабилизации деятельности указанного учреждения и воздействия на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины".
Заказ на это преступление молодой человек получил от некоего человека, с которым он переписывался по мессенджеру и который сулил ему выплату 100 тысяч рублей "в случае полного уничтожения здания" и предоставления видео.
Кто этот таинственный заказчик, не раскрывается, но во множестве аналогичных дел им обычно выступал представитель спецслужб Украины.
По данным суда, в ходе процесса осужденный признал вину. Его заключили под стражу после оглашения решения, которое, однако, еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
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