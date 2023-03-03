https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855739798.html

Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев

Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев - РИА Новости, 03.03.2023

Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев

Украина должна стремиться к миру, а США следует перестать поддерживать Киев, заявила член палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:52

2023-03-03T18:52

2023-03-03T18:55

в мире

украина

сша

киев

владимир зеленский

марджори тейлор грин

мюнхенская конференция по безопасности

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Украина должна стремиться к миру, а США следует перестать поддерживать Киев, заявила член палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. "Я по-прежнему привержена выступлению против денег для Украины, эта страна должна найти мир, а не войну", - сказала Грин на вашингтонской конференции "Коалиции консервативного политического движения" (CPAC - Conservative Political Action Coalition). Она прокомментировала ставший вирусным отрывок с пресс-конференции Владимира Зеленского, в нем он говорит, что "США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей" для участия в сражениях точно также, как это делает Украина. "Зеленский, лучше убери руки от наших сыновей и дочерей, потому что они не станут умирать там", - заявила Грин.

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, марджори тейлор грин, мюнхенская конференция по безопасности