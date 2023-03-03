https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855739798.html
Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев
Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев - РИА Новости, 03.03.2023
Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев
Украина должна стремиться к миру, а США следует перестать поддерживать Киев, заявила член палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:52
2023-03-03T18:52
2023-03-03T18:55
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
марджори тейлор грин
мюнхенская конференция по безопасности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_6395ab7fc323f1a93e3b59a2bca8d10a.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Украина должна стремиться к миру, а США следует перестать поддерживать Киев, заявила член палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. "Я по-прежнему привержена выступлению против денег для Украины, эта страна должна найти мир, а не войну", - сказала Грин на вашингтонской конференции "Коалиции консервативного политического движения" (CPAC - Conservative Political Action Coalition). Она прокомментировала ставший вирусным отрывок с пресс-конференции Владимира Зеленского, в нем он говорит, что "США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей" для участия в сражениях точно также, как это делает Украина. "Зеленский, лучше убери руки от наших сыновей и дочерей, потому что они не станут умирать там", - заявила Грин.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_9340444d63c1d8e4201c2135d9281c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, марджори тейлор грин, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, Мюнхенская конференция по безопасности
Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев
Конгрессвуман от республиканцев Грин заявила, что США следует перестать поддерживать Киев