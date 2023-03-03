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Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев - РИА Новости, 03.03.2023
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18:52 03.03.2023 (обновлено: 18:55 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855739798.html
Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев
Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев - РИА Новости, 03.03.2023
Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев
Украина должна стремиться к миру, а США следует перестать поддерживать Киев, заявила член палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:52
2023-03-03T18:55
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
марджори тейлор грин
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Украина должна стремиться к миру, а США следует перестать поддерживать Киев, заявила член палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. "Я по-прежнему привержена выступлению против денег для Украины, эта страна должна найти мир, а не войну", - сказала Грин на вашингтонской конференции "Коалиции консервативного политического движения" (CPAC - Conservative Political Action Coalition). Она прокомментировала ставший вирусным отрывок с пресс-конференции Владимира Зеленского, в нем он говорит, что "США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей" для участия в сражениях точно также, как это делает Украина. "Зеленский, лучше убери руки от наших сыновей и дочерей, потому что они не станут умирать там", - заявила Грин.
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, марджори тейлор грин, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, Мюнхенская конференция по безопасности
Конгрессвуман заявила, что США следует перестать поддерживать Киев

Конгрессвуман от республиканцев Грин заявила, что США следует перестать поддерживать Киев

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Украина должна стремиться к миру, а США следует перестать поддерживать Киев, заявила член палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
"Я по-прежнему привержена выступлению против денег для Украины, эта страна должна найти мир, а не войну", - сказала Грин на вашингтонской конференции "Коалиции консервативного политического движения" (CPAC - Conservative Political Action Coalition).
Она прокомментировала ставший вирусным отрывок с пресс-конференции Владимира Зеленского, в нем он говорит, что "США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей" для участия в сражениях точно также, как это делает Украина. "Зеленский, лучше убери руки от наших сыновей и дочерей, потому что они не станут умирать там", - заявила Грин.
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В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийМарджори Тейлор ГринМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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