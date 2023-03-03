https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855624362.html

СМИ скрывают, сколько американцев не поддерживают помощь Киеву, заявил Херш

СМИ скрывают, сколько американцев не поддерживают помощь Киеву, заявил Херш - РИА Новости, 03.03.2023

СМИ скрывают, сколько американцев не поддерживают помощь Киеву, заявил Херш

Средства массовой информации в США скрывают информацию о том, что более 60% американцев не одобряют того, сколько денег выделяется Украине, заявил американский... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:07

2023-03-03T14:07

2023-03-03T14:19

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Средства массовой информации в США скрывают информацию о том, что более 60% американцев не одобряют того, сколько денег выделяется Украине, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что общий объем американской военной помощи Украине в ближайшее время достигнет порядка 50 миллиардов долларов без учета европейских "передач". "Более 60% американцев не довольны тем, сколько денег уходит на поддержку Украины... СМИ в США не сообщают об этом. СМИ также не рассказывают о протестах, проходящих в Европе каждую неделю, особенно в Германии... против выделения денег на поддержку Украины, против самой войны", - заявил журналист в интервью китайскому телеканалу CGTN. В конце февраля жители Берлина сорвали планы проукраинских активистов, которые рассчитывали провести мероприятие в поддержку украинских войск. Они установили в центре города подбитый ржавый танк и направили его дуло в сторону российской дипмиссии. Однако многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине. Херш ранее обвинил ведущие СМИ США и власти в замалчивании истории о подрыве "Северных потоков". В феврале он опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230225/ukraina-1854247978.html

https://ria.ru/20230303/gaz-1855574707.html

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в мире, россия, сша, европа, владимир путин, дмитрий медведев, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, джо байден