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"Люди просыпаются". В США заявили о начале страшного для Запада процесса - РИА Новости, 03.03.2023
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02:59 03.03.2023 (обновлено: 11:04 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855512340.html
"Люди просыпаются". В США заявили о начале страшного для Запада процесса
"Люди просыпаются". В США заявили о начале страшного для Запада процесса - РИА Новости, 03.03.2023
"Люди просыпаются". В США заявили о начале страшного для Запада процесса
Население европейских стран просыпается, чтобы противостоять антироссийской пропаганде, написал в Twitter американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T02:59
2023-03-03T11:04
в мире
копенгаген
украина
нато
дания
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европа
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Население европейских стран просыпается, чтобы противостоять антироссийской пропаганде, написал в Twitter американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.Так Дрейвен отреагировал на то, что основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора.Ранее по крупнейшим европейским городам также прокатилась волна митингов и протестов против антироссийских санкций, поставок оружия Украине и против НАТО.
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в мире, копенгаген, украина, нато, дания, россия, европа, сша
В мире, Копенгаген, Украина, НАТО, Дания, Россия, Европа, США
"Люди просыпаются". В США заявили о начале страшного для Запада процесса

Американский ветеран Дрейвен заявил, что европейцы просыпаются, чтобы поддержать Россию

© AFP 2023 / Ritzau Scanpix/Ida Marie OdgaardСтатуя Русалочки в Копенгагене с окрашенным в цвета российского флага основанием
Статуя Русалочки в Копенгагене с окрашенным в цвета российского флага основанием - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard
Статуя Русалочки в Копенгагене с окрашенным в цвета российского флага основанием. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Население европейских стран просыпается, чтобы противостоять антироссийской пропаганде, написал в Twitter американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.
«

"Мне греет сердце, когда я вижу, что, несмотря на западные СМИ и пропаганду, люди просыпаются, мы и другие неустанно работали над тем, чтобы вытащить их из машины пропаганды, и это наконец проявляется", — заявил он.

Так Дрейвен отреагировал на то, что основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора.
Ранее по крупнейшим европейским городам также прокатилась волна митингов и протестов против антироссийских санкций, поставок оружия Украине и против НАТО.
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