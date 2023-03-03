https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855512340.html

"Люди просыпаются". В США заявили о начале страшного для Запада процесса

"Люди просыпаются". В США заявили о начале страшного для Запада процесса - РИА Новости, 03.03.2023

"Люди просыпаются". В США заявили о начале страшного для Запада процесса

Население европейских стран просыпается, чтобы противостоять антироссийской пропаганде, написал в Twitter американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T02:59

2023-03-03T02:59

2023-03-03T11:04

в мире

копенгаген

украина

нато

дания

россия

европа

сша

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Население европейских стран просыпается, чтобы противостоять антироссийской пропаганде, написал в Twitter американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.Так Дрейвен отреагировал на то, что основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора.Ранее по крупнейшим европейским городам также прокатилась волна митингов и протестов против антироссийских санкций, поставок оружия Украине и против НАТО.

https://ria.ru/20230303/levye-1855508335.html

копенгаген

украина

дания

россия

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, копенгаген, украина, нато, дания, россия, европа, сша