"Люди просыпаются". В США заявили о начале страшного для Запада процесса
Американский ветеран Дрейвен заявил, что европейцы просыпаются, чтобы поддержать Россию
© AFP 2023 / Ritzau Scanpix/Ida Marie OdgaardСтатуя Русалочки в Копенгагене с окрашенным в цвета российского флага основанием
Статуя Русалочки в Копенгагене с окрашенным в цвета российского флага основанием. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Население европейских стран просыпается, чтобы противостоять антироссийской пропаганде, написал в Twitter американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.
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"Мне греет сердце, когда я вижу, что, несмотря на западные СМИ и пропаганду, люди просыпаются, мы и другие неустанно работали над тем, чтобы вытащить их из машины пропаганды, и это наконец проявляется", — заявил он.
Так Дрейвен отреагировал на то, что основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского триколора.
Ранее по крупнейшим европейским городам также прокатилась волна митингов и протестов против антироссийских санкций, поставок оружия Украине и против НАТО.