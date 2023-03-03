https://ria.ru/20230303/plany-1855628286.html

Запад продолжает реализовывать планы по уничтожению России, заявил МИД

Запад продолжает реализовывать планы по уничтожению России, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2023

Запад продолжает реализовывать планы по уничтожению России, заявил МИД

Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России, всё более активно накачивая Украину... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:19

2023-03-03T14:19

2023-03-03T14:38

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России, всё более активно накачивая Украину вооружениями и тем самым превращая ее в "полигон для испытания своих разработок", заявили в пятницу в МИД РФ."Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России, для чего всё более активно накачивают Украину вооружениями, натаскивают украинских военных, помогают своим киевским подопечным с определением целей и направления ударов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомстве.В сообщении также отмечается, что "поставляя на Украину высокотехнологичные виды вооружений, США и другие страны НАТО превращают ее в персональную лабораторию и полигон для испытания своих разработок".Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855590902.html

https://ria.ru/20230227/ssha-1854585911.html

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в мире, россия, вашингтон (штат), нато