Запад обеспокоен тем, как России удалось разрушить его план, пишут СМИ
Al-Ain: Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции
Вид на Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции, заявил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.
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"В 2022 году российская экономика продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на беспрецедентные санкции. МВФ в апреле прошлого года прогнозировал падение ВВП России на 18,5 процента, однако фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5", — отметил журналист.
По его мнению, Москва проявила "довольно сильную устойчивость" и на Западе недовольны тем, что российская экономика далека от краха. Более того, международные эксперты прогнозируют ее рост в 2023 году, добавил обозреватель.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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