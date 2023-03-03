https://ria.ru/20230303/plan-1855514822.html

Запад обеспокоен тем, как России удалось разрушить его план, пишут СМИ

Запад обеспокоен тем, как России удалось разрушить его план, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023

Запад обеспокоен тем, как России удалось разрушить его план, пишут СМИ

Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции, заявил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T04:40

2023-03-03T04:40

2023-03-03T11:01

россия

санкции в отношении россии

мвф

в мире

сша

европа

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции, заявил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.По его мнению, Москва проявила "довольно сильную устойчивость" и на Западе недовольны тем, что российская экономика далека от краха. Более того, международные эксперты прогнозируют ее рост в 2023 году, добавил обозреватель.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230226/stoykost-1854355042.html

россия

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, санкции в отношении россии, мвф, в мире, сша, европа