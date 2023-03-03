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Запад обеспокоен тем, как России удалось разрушить его план, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023
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04:40 03.03.2023 (обновлено: 11:01 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/plan-1855514822.html
Запад обеспокоен тем, как России удалось разрушить его план, пишут СМИ
Запад обеспокоен тем, как России удалось разрушить его план, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023
Запад обеспокоен тем, как России удалось разрушить его план, пишут СМИ
Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции, заявил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T04:40
2023-03-03T11:01
россия
санкции в отношении россии
мвф
в мире
сша
европа
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции, заявил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.По его мнению, Москва проявила "довольно сильную устойчивость" и на Западе недовольны тем, что российская экономика далека от краха. Более того, международные эксперты прогнозируют ее рост в 2023 году, добавил обозреватель.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, санкции в отношении россии, мвф, в мире, сша, европа
Россия, Санкции в отношении России, МВФ, В мире, США, Европа
Запад обеспокоен тем, как России удалось разрушить его план, пишут СМИ

Al-Ain: Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Запад обеспокоен тем, как России удалось преодолеть беспрецедентные санкции, заявил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.
«
"В 2022 году российская экономика продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на беспрецедентные санкции. МВФ в апреле прошлого года прогнозировал падение ВВП России на 18,5 процента, однако фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5", — отметил журналист.
По его мнению, Москва проявила "довольно сильную устойчивость" и на Западе недовольны тем, что российская экономика далека от краха. Более того, международные эксперты прогнозируют ее рост в 2023 году, добавил обозреватель.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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