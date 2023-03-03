https://ria.ru/20230303/piloty-1855727470.html

Мэр Енакиево сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета катапультировались

Мэр Енакиево сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета катапультировались - РИА Новости, 03.03.2023

Мэр Енакиево сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета катапультировались

Пилоты упавшего под Енакиево самолета катапультировались, на земле никто не пострадал, сообщил мэр города Роман Храменков. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:11

2023-03-03T18:11

2023-03-03T18:15

специальная военная операция на украине

происшествия

енакиево

роман храменков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пилоты упавшего под Енакиево самолета катапультировались, на земле никто не пострадал, сообщил мэр города Роман Храменков. "На земле однозначно никто не пострадал, потому что в том месте находится фермерское хозяйство. И хозяин сообщил, что (самолет) лежит в полях, в лесополосе. Мы опираемся на его данные. Никто – это ни территория поселка, ни территория города не задеты", - рассказал мэр. Он отметил, что самолет однозначно военный.

https://ria.ru/20230302/vks-1855380009.html

енакиево

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Кадры с места падения военного самолета под Енакиево в ДНР Упавший у города Енакиево в ДНР военный самолёт полностью сгорел и лежит в безлюдном месте, подойти ближе пока нельзя из-за разрыва боекомплекта, передаёт корреспондент РИА Новости. Дымящийся остов самолёта находится на окраине села Дружное в окрестностях Енакиево, пожарные закончили его тушить. 2023-03-03T18:11 true PT0M37S

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происшествия, енакиево, роман храменков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр