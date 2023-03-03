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Мэр Енакиево сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета катапультировались - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:11 03.03.2023 (обновлено: 18:15 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/piloty-1855727470.html
Мэр Енакиево сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета катапультировались
Мэр Енакиево сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета катапультировались - РИА Новости, 03.03.2023
Мэр Енакиево сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета катапультировались
Пилоты упавшего под Енакиево самолета катапультировались, на земле никто не пострадал, сообщил мэр города Роман Храменков. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:11
2023-03-03T18:15
специальная военная операция на украине
происшествия
енакиево
роман храменков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пилоты упавшего под Енакиево самолета катапультировались, на земле никто не пострадал, сообщил мэр города Роман Храменков. "На земле однозначно никто не пострадал, потому что в том месте находится фермерское хозяйство. И хозяин сообщил, что (самолет) лежит в полях, в лесополосе. Мы опираемся на его данные. Никто – это ни территория поселка, ни территория города не задеты", - рассказал мэр. Он отметил, что самолет однозначно военный.
https://ria.ru/20230302/vks-1855380009.html
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Кадры с места падения военного самолета под Енакиево в ДНР
Упавший у города Енакиево в ДНР военный самолёт полностью сгорел и лежит в безлюдном месте, подойти ближе пока нельзя из-за разрыва боекомплекта, передаёт корреспондент РИА Новости. Дымящийся остов самолёта находится на окраине села Дружное в окрестностях Енакиево, пожарные закончили его тушить.
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происшествия, енакиево, роман храменков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Енакиево, Роман Храменков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Енакиево сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета катапультировались

Мэр Енакиево Храменков сообщил, что пилоты упавшего в ДНР самолета катапультировались

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пилоты упавшего под Енакиево самолета катапультировались, на земле никто не пострадал, сообщил мэр города Роман Храменков.
«
"Все группы оперативного реагирования выехали, и МЧС, и полиция, и комендатура, в том числе и я. Здесь (доступ к месту падения самолета – ред.) немного затрудняется, потому что лесополоса, поля, грязь после оттепели. Самолет упал, дымится, горит. Двоих катапультировавшихся пилотов было видно на парашютах", - сказал Храменков в эфире телеканала "Россия 24".
"На земле однозначно никто не пострадал, потому что в том месте находится фермерское хозяйство. И хозяин сообщил, что (самолет) лежит в полях, в лесополосе. Мы опираемся на его данные. Никто – это ни территория поселка, ни территория города не задеты", - рассказал мэр.
Он отметил, что самолет однозначно военный.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕнакиевоРоман ХраменковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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