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Минцифры отметило переток мошеннических звонков в мессенджеры

Минцифры отметило переток мошеннических звонков в мессенджеры - РИА Новости, 03.03.2023

Минцифры отметило переток мошеннических звонков в мессенджеры

Минцифры РФ отмечает значительный переток мошеннических звонков в мессенджеры, однако там с ними так же можно бороться, кроме того, практически прекратились... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:52

2023-03-03T14:52

2023-03-03T14:52

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технологии

россия

билайн

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минцифры РФ отмечает значительный переток мошеннических звонков в мессенджеры, однако там с ними так же можно бороться, кроме того, практически прекратились мошеннические звонки с региональных номеров, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин. "У нас сейчас очень большой переток на мессенджеры, но мы с ними там тоже боремся, там тоже есть технологии, с помощью которых можно сокращать объем фрода на тех же самых мессенджерах", - сказал Бенгин в ходе конференции "Билайна" "Борьба с подменой номера. Реальность и перспектива". По его словам, мошенники сегодня практически перестали звонить с номеров формата ABC, с кодом 495, 499 и других региональных номеров. "Они есть, но с 95% они снизились до 2-3%. Они снизились, потому что злоумышленники, столкнувшись с проблемами, начали искать более дешевые механизмы. Но они все равно могут вернуться в подмену ABC-нумерации, пока мы все не подключимся к единой системе верификации", - отметил Бенгин. Номера ABC — это наименование кодов, которые имеют четкую привязку по географическому использованию.

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общество, технологии, россия, билайн