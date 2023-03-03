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Минцифры отметило переток мошеннических звонков в мессенджеры
Минцифры отметило переток мошеннических звонков в мессенджеры - РИА Новости, 03.03.2023
Минцифры отметило переток мошеннических звонков в мессенджеры
Минцифры РФ отмечает значительный переток мошеннических звонков в мессенджеры, однако там с ними так же можно бороться, кроме того, практически прекратились... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:52
2023-03-03T14:52
2023-03-03T14:52
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минцифры РФ отмечает значительный переток мошеннических звонков в мессенджеры, однако там с ними так же можно бороться, кроме того, практически прекратились мошеннические звонки с региональных номеров, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин. "У нас сейчас очень большой переток на мессенджеры, но мы с ними там тоже боремся, там тоже есть технологии, с помощью которых можно сокращать объем фрода на тех же самых мессенджерах", - сказал Бенгин в ходе конференции "Билайна" "Борьба с подменой номера. Реальность и перспектива". По его словам, мошенники сегодня практически перестали звонить с номеров формата ABC, с кодом 495, 499 и других региональных номеров. "Они есть, но с 95% они снизились до 2-3%. Они снизились, потому что злоумышленники, столкнувшись с проблемами, начали искать более дешевые механизмы. Но они все равно могут вернуться в подмену ABC-нумерации, пока мы все не подключимся к единой системе верификации", - отметил Бенгин. Номера ABC — это наименование кодов, которые имеют четкую привязку по географическому использованию.
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общество, технологии, россия, билайн
Общество, Технологии, Россия, Билайн
Минцифры отметило переток мошеннических звонков в мессенджеры
Минцифры отметило значительный переток мошеннических звонков в мессенджеры
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минцифры РФ отмечает значительный переток мошеннических звонков в мессенджеры, однако там с ними так же можно бороться, кроме того, практически прекратились мошеннические звонки с региональных номеров, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин.
"У нас сейчас очень большой переток на мессенджеры, но мы с ними там тоже боремся, там тоже есть технологии, с помощью которых можно сокращать объем фрода на тех же самых мессенджерах", - сказал Бенгин в ходе конференции "Билайна
" "Борьба с подменой номера. Реальность и перспектива".
По его словам, мошенники сегодня практически перестали звонить с номеров формата ABC, с кодом 495, 499 и других региональных номеров. "Они есть, но с 95% они снизились до 2-3%. Они снизились, потому что злоумышленники, столкнувшись с проблемами, начали искать более дешевые механизмы. Но они все равно могут вернуться в подмену ABC-нумерации, пока мы все не подключимся к единой системе верификации", - отметил Бенгин.
Номера ABC — это наименование кодов, которые имеют четкую привязку по географическому использованию.
Мошенники используют схемы "найм на работу" и "звонок от правоохранителей"