Источник анонсировал переговоры по зерновой сделке на высшем уровне
Переговоры по продлению зерновой сделки пройдут на высшем уровне
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск
АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Добиться прогресса в переговорах по "зерновой сделке" возможно путем обсуждений на высшем уровне, они ожидаются, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Срок действия "зерновой сделки" завершается 18 марта. Ранее в МИД РФ заявили, что Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Геттереша, саботируя выполнение российской части "пакета". Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.
"Обсуждения на высшем уровне по переговорам (по продлению "зерновой сделки") ожидаются, необходима подготовка конкретных предложений и инициатив для рассмотрения на этом уровне", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, ожидаются ли вновь переговоры на высшем уровне по ситуации с "зерновой сделки".
Ранее в ходе телефонных переговоров президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили черноморскую зерновую инициативу. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, внимание было уделено реализации Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений, была подчеркнута необходимость добросовестного выполнения второй части "пакета", касающейся устранения препятствий для соответствующих поставок из России в наиболее нуждающиеся страны.
"Думаю, да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, возможно ли добиться результатов после переговоров на высшем уровне.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.