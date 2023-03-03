https://ria.ru/20230303/pereezd-1855717411.html
Минтруд профинансирует помощь при переезде работников внутри региона
Минтруд профинансирует помощь при переезде работников внутри региона - РИА Новости, 03.03.2023
Минтруд профинансирует помощь при переезде работников внутри региона
Минтруд предлагает распространить выдачу субсидий не только за трудоустройство работников, переезжающих из других регионов, но и переезжающих внутри субъекта,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:46
2023-03-03T17:46
2023-03-03T17:46
общество
хабаровский край
свердловская область
антон котяков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минтруд предлагает распространить выдачу субсидий не только за трудоустройство работников, переезжающих из других регионов, но и переезжающих внутри субъекта, средний размер субсидии составит более 260 тысяч рублей на одного такого сотрудника, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Согласно данным опроса, результаты которого мы еженедельно получаем от Роструда, порядка 18 тысяч человек готовы рассмотреть возможность переезда внутри региона своего проживания. Для того чтобы работодатели могли использовать и такой резерв, а специалисты могли найти работу, соответствующую их квалификации, предлагается распространить субсидирование найма и на переезд внутри одного субъекта", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого привели в пресс-службе. По его словам, это особенно актуально для больших регионов, например, Красноярского и Хабаровского края, Свердловской области и ряда других. В министерстве уточнили, что субсидирование не будет касаться только граничащих муниципальных образований. Промышленные компании могут получить субсидию в размере 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), увеличенных на страховые взносы и районные коэффициенты, на каждого привлеченного работника из другого региона. В среднем такой размер поддержки составляет более 260 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230228/pensii-1854952386.html
https://ria.ru/20230214/sotsstrakh-1851877347.html
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общество, хабаровский край, свердловская область, антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Хабаровский край, Свердловская область, Антон Котяков, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Минтруд профинансирует помощь при переезде работников внутри региона
Минтруд России предложил предоставить субсидии за переезд работников внутри региона