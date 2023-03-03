https://ria.ru/20230303/pereezd-1855717411.html

Минтруд профинансирует помощь при переезде работников внутри региона

Минтруд профинансирует помощь при переезде работников внутри региона - РИА Новости, 03.03.2023

Минтруд профинансирует помощь при переезде работников внутри региона

Минтруд предлагает распространить выдачу субсидий не только за трудоустройство работников, переезжающих из других регионов, но и переезжающих внутри субъекта,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:46

2023-03-03T17:46

2023-03-03T17:46

общество

хабаровский край

свердловская область

антон котяков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c202eaa635c37ce0f219ab13d9d3fe3.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минтруд предлагает распространить выдачу субсидий не только за трудоустройство работников, переезжающих из других регионов, но и переезжающих внутри субъекта, средний размер субсидии составит более 260 тысяч рублей на одного такого сотрудника, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Согласно данным опроса, результаты которого мы еженедельно получаем от Роструда, порядка 18 тысяч человек готовы рассмотреть возможность переезда внутри региона своего проживания. Для того чтобы работодатели могли использовать и такой резерв, а специалисты могли найти работу, соответствующую их квалификации, предлагается распространить субсидирование найма и на переезд внутри одного субъекта", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого привели в пресс-службе. По его словам, это особенно актуально для больших регионов, например, Красноярского и Хабаровского края, Свердловской области и ряда других. В министерстве уточнили, что субсидирование не будет касаться только граничащих муниципальных образований. Промышленные компании могут получить субсидию в размере 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), увеличенных на страховые взносы и районные коэффициенты, на каждого привлеченного работника из другого региона. В среднем такой размер поддержки составляет более 260 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230228/pensii-1854952386.html

https://ria.ru/20230214/sotsstrakh-1851877347.html

хабаровский край

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, хабаровский край, свердловская область, антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд)