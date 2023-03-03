https://ria.ru/20230303/pentagon-1855545404.html
СМИ выяснили, как в США зарабатывают на "безвозмездной" поддержке Украины
СМИ выяснили, как в США зарабатывают на "безвозмездной" поддержке Украины - РИА Новости, 03.03.2023
СМИ выяснили, как в США зарабатывают на "безвозмездной" поддержке Украины
Некоторые из крупнейших американских лоббистов оказывают бесплатную помощь Украине, однако на самом деле получают миллионы от подрядчиков Пентагона, которому... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:40
2023-03-03T10:40
2023-03-03T11:38
в мире
технологии
украина
киев
россия
дмитрий кулеба
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Некоторые из крупнейших американских лоббистов оказывают бесплатную помощь Украине, однако на самом деле получают миллионы от подрядчиков Пентагона, которому выгодно, чтобы конфликт продолжался как можно дольше, пишет The Guardian."Конфликт между Россией и Украиной вынудил некоторых крупнейших игроков лоббистской индустрии совершить немыслимое — лоббировать бесплатно. Хотя у некоторых из них и могут быть альтруистические мотивы, у лоббистских фирм все же есть финансовый стимул для оказания помощи Киеву: они заработали миллионы, защищая интересы производителей оружия, которые могут получить прибыль от вооруженного конфликта", — говорится в статье.Издание приводит слова Дэвида Лауфмана, партнера юридической фирмы Wiggin and Dana, ранее отвечавшего в Министерстве юстиции за правоприменение законодательства об иностранных агентах. Так, он признал, что не помнит такого всплеска "бескорыстия".До начала конфликта на Украине Киев на безвозмездной основе поддерживали 11 компаний, после – 25, отмечает издание.На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров удвоить всестороннюю поддержку Киева.
https://ria.ru/20230301/pentagon-1855008027.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, киев, россия, дмитрий кулеба, пентагон
В мире, Технологии, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Кулеба, Пентагон
СМИ выяснили, как в США зарабатывают на "безвозмездной" поддержке Украины
The Guardian: американские лоббисты Киева получают миллионы от производителей оружия