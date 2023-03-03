https://ria.ru/20230303/pentagon-1855545404.html

СМИ выяснили, как в США зарабатывают на "безвозмездной" поддержке Украины

СМИ выяснили, как в США зарабатывают на "безвозмездной" поддержке Украины - РИА Новости, 03.03.2023

СМИ выяснили, как в США зарабатывают на "безвозмездной" поддержке Украины

Некоторые из крупнейших американских лоббистов оказывают бесплатную помощь Украине, однако на самом деле получают миллионы от подрядчиков Пентагона, которому... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:40

2023-03-03T10:40

2023-03-03T11:38

в мире

технологии

украина

киев

россия

дмитрий кулеба

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Некоторые из крупнейших американских лоббистов оказывают бесплатную помощь Украине, однако на самом деле получают миллионы от подрядчиков Пентагона, которому выгодно, чтобы конфликт продолжался как можно дольше, пишет The Guardian."Конфликт между Россией и Украиной вынудил некоторых крупнейших игроков лоббистской индустрии совершить немыслимое — лоббировать бесплатно. Хотя у некоторых из них и могут быть альтруистические мотивы, у лоббистских фирм все же есть финансовый стимул для оказания помощи Киеву: они заработали миллионы, защищая интересы производителей оружия, которые могут получить прибыль от вооруженного конфликта", — говорится в статье.Издание приводит слова Дэвида Лауфмана, партнера юридической фирмы Wiggin and Dana, ранее отвечавшего в Министерстве юстиции за правоприменение законодательства об иностранных агентах. Так, он признал, что не помнит такого всплеска "бескорыстия".До начала конфликта на Украине Киев на безвозмездной основе поддерживали 11 компаний, после – 25, отмечает издание.На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров удвоить всестороннюю поддержку Киева.

https://ria.ru/20230301/pentagon-1855008027.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, украина, киев, россия, дмитрий кулеба, пентагон