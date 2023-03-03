https://ria.ru/20230303/pedagogi-1855563420.html

Международные аспекты образования обсудили участники форума в Ярославле

Международные аспекты образования обсудили участники форума в Ярославле - РИА Новости, 03.03.2023

Международные аспекты образования обсудили участники форума в Ярославле

Определение единых подходов к организации воспитательной деятельности в педагогических университетах стало основной задачей специальной площадки, организованный РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:35

2023-03-03T11:35

2023-03-03T11:54

год педагога и наставника

социальный навигатор

образование

общество

белоруссия

сергей кравцов

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855551014_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_1aa4a9dc8209a73c18ccbcb4ffad6849.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Определение единых подходов к организации воспитательной деятельности в педагогических университетах стало основной задачей специальной площадки, организованный в рамках международного форума "Евразийский образовательный диалог", сообщили в Ярославском государственном педагогическом университете. Площадка дала проректорам по воспитательной и учебной работе возможность обменяться профессиональным опытом.Для очного участия в мероприятии в Ярославль прибыли педагоги, ученые и эксперты более чем из 50 регионов нашей страны, а также гости из Армении, Белоруссии, Кыргызской Республика, Казахстана, Узбекистана, Китая и Кот-д’Ивуара."Тот факт, что сегодня на форум в Ярославль приехали представители более чем 50 регионов нашей страны и зарубежный государств, свидетельствует о том, что действительно Ушинский – это не страница в учебнике по истории педагогики. Читая простые понятные слова Константина Дмитриевича, мы понимаем, насколько они актуальны сегодня, ведь на самом деле Ушинский – это по сути первый человек в педагогике, который сказал, что главное – миссия, главное – предназначение. Это заключается не только в том, чтобы передавать знания по литературе, географии, истории, главное предназначение педагога в том, чтобы формировать личность", – отметил и.о. ректора ЯГПУ Михаил Вадимович Груздев.Актуальность развития педагогического образования на международном уровне подчеркнула проректор по научной работе Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка Александра Позняк. "Мы видим наших коллег в России, Ассоциацию развития педагогического образования. Буквально в январе подписали соглашения и видим, что работаем и функционально очень схожи. Сергей Кравцов и наш министр Андрей Иванец часто встречаются. К нашей радости, в то же время к огромной ответственности, тема педагогических классов звучит постоянно, мы постоянно реагируем на поручения, которые даются нам по поводу развития", – рассказала Александра Позняк.О важности международного сотрудничества в области образования рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. По его словам, "принимать правильные решения можно не сидя в высоких кабинетах, а в общении со специалистами-экспертами, которые непосредственно ежедневно занимаются работой". "Сегодня здесь поднимается много важных тем. На форум прибыли учителя, педагоги вузов, педагоги школ, колледжей. Именно от них мы и можем услышать самые животрепещущие проблемы", – подчеркнул Анзор Музаев.Напомним, в 2023 году форум "Евразийский образовательный диалог" проводится в соответствии с планом основных мероприятий Года педагога и наставника, приуроченного к 200-летию со дня рождения Константина Ушинского.Организаторами форума выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Правительство Ярославской области. Научно-методическое обеспечение форума осуществляет один из старейших педагогических вузов нашей страны – Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.Форум ежегодно проводится в Ярославле начиная с 2012 года, он зарекомендовал себя авторитетной экспертной дискуссионной площадкой по обсуждению актуальных вопросов развития образования в Российской Федерации, вопросов международного сотрудничества в сфере образования. Традиционно в форуме принимают участие педагоги, ученые и эксперты из большого числа регионов Российской Федерации, многих зарубежных государств.

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, образование, общество, белоруссия, сергей кравцов, сн_образование