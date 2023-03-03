https://ria.ru/20230303/pavlovskiy-1855567922.html

В Москве началось прощание с Глебом Павловским

В Москве началось прощание с Глебом Павловским - РИА Новости, 03.03.2023

В Москве началось прощание с Глебом Павловским

Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским началось в пятницу в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:53

2023-03-03T11:53

2023-03-03T12:03

москва

глеб павловский

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским началось в пятницу в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На прощание пришли близкие и родные Павловского, а также коллеги и знакомые. В понедельник о смерти 71-летнего Павловского сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*. Он отметил, что перед кончиной Павловский долго болел. Глеб Павловский был активистом сети оппозиционной прессы в 70-е годы, позже - издателем самиздатского журнала "Поиски", главным редактором журнала "Век ХХ и мир", директором информагентства "Постфактум". С 1997 по 2011 год был главным редактором и издателем интернет-издания "Русский журнал", в тот же период являлся советником руководителя администрации президента РФ на общественных началах. * *СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230227/pavlovskiy-1854536415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, глеб павловский, общество