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В Москве началось прощание с Глебом Павловским - РИА Новости, 03.03.2023
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11:53 03.03.2023 (обновлено: 12:03 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/pavlovskiy-1855567922.html
В Москве началось прощание с Глебом Павловским
В Москве началось прощание с Глебом Павловским - РИА Новости, 03.03.2023
В Москве началось прощание с Глебом Павловским
Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским началось в пятницу в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:53
2023-03-03T12:03
москва
глеб павловский
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским началось в пятницу в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На прощание пришли близкие и родные Павловского, а также коллеги и знакомые. В понедельник о смерти 71-летнего Павловского сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*. Он отметил, что перед кончиной Павловский долго болел. Глеб Павловский был активистом сети оппозиционной прессы в 70-е годы, позже - издателем самиздатского журнала "Поиски", главным редактором журнала "Век ХХ и мир", директором информагентства "Постфактум". С 1997 по 2011 год был главным редактором и издателем интернет-издания "Русский журнал", в тот же период являлся советником руководителя администрации президента РФ на общественных началах. * *СМИ, выполняющее функции иноагента.
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москва, глеб павловский, общество
Москва, Глеб Павловский, Общество
В Москве началось прощание с Глебом Павловским

Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским началось в траурном зале ЦКБ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФотография политолога Глеба Павловского в ритуальном зале ЦКБ в Москве
Фотография политолога Глеба Павловского в ритуальном зале ЦКБ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Фотография политолога Глеба Павловского в ритуальном зале ЦКБ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским началось в пятницу в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На прощание пришли близкие и родные Павловского, а также коллеги и знакомые.
В понедельник о смерти 71-летнего Павловского сообщил РИА Новости коллекционер, галерист Марат Гельман*. Он отметил, что перед кончиной Павловский долго болел.
Глеб Павловский был активистом сети оппозиционной прессы в 70-е годы, позже - издателем самиздатского журнала "Поиски", главным редактором журнала "Век ХХ и мир", директором информагентства "Постфактум". С 1997 по 2011 год был главным редактором и издателем интернет-издания "Русский журнал", в тот же период являлся советником руководителя администрации президента РФ на общественных началах.
* *СМИ, выполняющее функции иноагента.
Политолог Глеб Павловский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Биография Глеба Павловского
27 февраля, 11:18
 
МоскваГлеб ПавловскийОбщество
 
 
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