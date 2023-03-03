https://ria.ru/20230303/parovoz-1855665952.html

На Украине возвращают паровозы из-за проблем с электроснабжением, пишут СМИ

На Украине возвращают паровозы из-за проблем с электроснабжением, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023

На Украине возвращают паровозы из-за проблем с электроснабжением, пишут СМИ

Украинские поезда из-за проблем с электроснабжением возят с собой запасы угля и дизеля, власти возвращают в строй старые паровозы, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:01

2023-03-03T16:01

2023-03-03T16:01

в мире

украина

россия

киев

владимир путин

украинская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7323f16e348b0857a6c654cc03fc851.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские поезда из-за проблем с электроснабжением возят с собой запасы угля и дизеля, власти возвращают в строй старые паровозы, пишет газета Financial Times. "За последние годы Украина электрифицировала большую часть своей железнодорожной системы. Но удары по электросети вынудили компанию "Украинские железные дороги" проявить изобретательность: в поездах помещаются запасы дизельного топлива и угля, а также возвращаются в строй старые паровозы", - говорится в статье. Автор материала рассказал, как почувствовал запах угольной пыли, когда ехал на поезде из Киева. Он отметил, что в вагоне обнаружил тщательно спрятанные запасы угля. "Уголь и дизель - это запасной вариант", - заявил бывший председатель правления "Украинских железных дорог" Александр Камышин. Как отмечается, украинские чиновники настаивают, что такая "черная тактика" носит временный характер и стране нужна зеленая энергетика. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам, связанным с оборонной промышленностью, военным управлениях и связи. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230220/poezd-1853291572.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831983427.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир путин, украинская железная дорога