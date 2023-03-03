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Байдену удалили опухоль на коже - РИА Новости, 04.03.2023
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23:49 03.03.2023 (обновлено: 00:12 04.03.2023)
https://ria.ru/20230303/opukhol-1855779813.html
Байдену удалили опухоль на коже
Байдену удалили опухоль на коже - РИА Новости, 04.03.2023
Байдену удалили опухоль на коже
В середине февраля у президента США Джо Байдена удалили базальноклеточную карциному, говорится в заключении его лечащего врача Кевина О'Коннора. Документ... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-03T23:49
2023-03-04T00:12
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. В середине февраля у президента США Джо Байдена удалили базальноклеточную карциному, говорится в заключении его лечащего врача Кевина О'Коннора. Документ обнародован на сайте Белого дома. "Образец кожи был отправлен на биопсию. Как и ожидалось, биопсия подтвердила, что небольшое поражение кожи представляло собой базальноклеточную карциному. Вся раковая ткань была успешно удалена. Дальнейшего лечения не требуется", — уточнил О'Коннор. Врач указал, что базальноклеточная карцинома, как правило, не метастазирует, в отличие от других разновидностей рака кожи. Тем не менее, добавил медик, в отдельных случаях карциномы иногда значительно увеличиваются в размерах, и их становится сложнее удалить хирургически. "Зона биопсии была тщательно вылечена, и президент продолжит наблюдаться у дерматолога в рамках всеобъемлющего медицинского обследования", — говорится в отчете. Как сообщалось ранее, Байдену еще до вступления в должность президента проводили операцию по удалению раковых образований на коже.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853900060.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байдену удалили опухоль на коже

Врач О`Коннор: Байдену в феврале удалили раковую опухоль на коже

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. В середине февраля у президента США Джо Байдена удалили базальноклеточную карциному, говорится в заключении его лечащего врача Кевина О'Коннора. Документ обнародован на сайте Белого дома.
"Образец кожи был отправлен на биопсию. Как и ожидалось, биопсия подтвердила, что небольшое поражение кожи представляло собой базальноклеточную карциному. Вся раковая ткань была успешно удалена. Дальнейшего лечения не требуется", — уточнил О'Коннор.
Врач указал, что базальноклеточная карцинома, как правило, не метастазирует, в отличие от других разновидностей рака кожи. Тем не менее, добавил медик, в отдельных случаях карциномы иногда значительно увеличиваются в размерах, и их становится сложнее удалить хирургически.
"Зона биопсии была тщательно вылечена, и президент продолжит наблюдаться у дерматолога в рамках всеобъемлющего медицинского обследования", — говорится в отчете.
Как сообщалось ранее, Байдену еще до вступления в должность президента проводили операцию по удалению раковых образований на коже.
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