https://ria.ru/20230303/oplata-1855517274.html

В России внедрят новый способ оплаты смартфоном, пишут СМИ

В России внедрят новый способ оплаты смартфоном, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023

В России внедрят новый способ оплаты смартфоном, пишут СМИ

Национальная система платежных карт (НСПК) готовится к внедрению нового способа оплаты картой "Мир" на смартфонах с помощью QR-кода, который будут считывать... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T06:40

2023-03-03T06:40

2023-03-03T11:16

экономика

технологии

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) готовится к внедрению нового способа оплаты картой "Мир" на смартфонах с помощью QR-кода, который будут считывать продавцы на кассе, и направила в банки бюллетень с указанием внедрить защиту технологии к 25 апреля, пишет газета "Известия" со ссылкой на технический бюллетень. В прошлом сентябре гендиректор НСПК, оператора платежной системы "Мир", Владимир Комлев сообщал, что Национальная система платежных карт работает над новой платформой для бесконтактных платежей с помощью QR-кода, которая в том числе будет доступна для устройств Apple. В пресс-службе платежной системы "Мир" позднее пояснили, что по мере внедрения новой технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам. "В Национальной системе платежных карт готовятся к внедрению нового способа расчетов картой "Мир" с помощью смартфона — он предполагает формирование QR-кода на устройстве клиента, который продавец считает на кассе и "вытянет" оттуда деньги. НСПК направила в банки бюллетень с требованиями к защите такого QR, которые нужно реализовать к 25 апреля 2023 года", — пишет издание. Требования к защите заключаются в том, чтобы транзакции содержали "не данные карты, а ссылку на них", отмечает газета со ссылкой на текст бюллетеня. Предполагается, что QR будет создаваться в мобильном приложении банка на основе реквизитов пластиковой карты, а продавец будет считывает код и списывать нужную сумму. Источник на банковском рынке пояснил изданию, почему данные в QR-коде нужно токенизировать: изображение на смартфоне с кодом видно окружающим и может попасть на камеру, а распознанный номер карты могут использовать для покупок в интернете. В целом новый способ оплаты, напомнили газете в НСПК, позволит оплачивать покупки владельцам iPhone и сохранит кешбэки, которые были недоступны при оплате через СПБ. Крупнейшие банки, в свою очередь, подтвердили газете, что получили бюллетень. Кроме того, в банке "Синара" заявили изданию, что уже протестировали новую технологию и "готовы предоставить новый способ клиентам". При этом внедрить функционал до конца года хотят в ПСБ и "Открытии", сообщили газете их представители. QR-код, как сообщалось в прошлом сентябре, в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты "Мир" формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в магазине. В целом само использование QR-кода для совершений платежей не ново для российского рынка. Так, например, посредством него можно оплачивать товары и услуги в системе быстрых платежей.

https://ria.ru/20230303/mir-1855513072.html

https://ria.ru/20230228/oplata_nfc-1854785025.html

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экономика, технологии, владимир комлев, россия, apple, apple iphone