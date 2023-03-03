https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855569775.html

Раненный украинскими диверсантами брянский мальчик перенес операцию

Раненный украинскими диверсантами брянский мальчик перенес операцию - РИА Новости, 03.03.2023

Раненный украинскими диверсантами брянский мальчик перенес операцию

Жизни брянского мальчика, который спас девочек, ничего не угрожает, он перенес длительную операцию, врачи извлекли пулю, сообщил директор департамента... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:58

2023-03-03T11:58

2023-03-03T12:05

происшествия

брянская область

александр богомаз

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БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Жизни брянского мальчика, который спас девочек, ничего не угрожает, он перенес длительную операцию, врачи извлекли пулю, сообщил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине. В пресс-службе губернатора в пятницу РИА Новости сообщили, что он в стабильном состоянии."Технически операция проходила в штатном режиме, но операция была длительная. Ранение оказалось проникающим, пуля находилась в левой плевральной полости, в результате четырехчасовой операции пуля была извлечена. Повреждений внутренних органов - сердца, легких, крупных кровеносных сосудов - выявлено не было", - рассказал Галаганов журналистам."Сейчас мы можем четко сказать, что жизни ребенка ничего не угрожает", - заключил он.

https://ria.ru/20230302/nagrada-1855480814.html

брянская область

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Екатерина Зайцева

происшествия, брянская область, александр богомаз