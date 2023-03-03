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В Кургане завели уголовное дело на прикурившего от Вечного огня иностранца - РИА Новости, 03.03.2023
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13:34 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/ogonek-1855615126.html
В Кургане завели уголовное дело на прикурившего от Вечного огня иностранца
В Кургане завели уголовное дело на прикурившего от Вечного огня иностранца - РИА Новости, 03.03.2023
В Кургане завели уголовное дело на прикурившего от Вечного огня иностранца
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который пьяным прикурил от Вечного огня в Кургане, его планируют арестовать, сообщило... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:34
2023-03-03T13:34
происшествия
россия
курган
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который пьяным прикурил от Вечного огня в Кургане, его планируют арестовать, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным СУСК, ночью 1 марта в Кургане подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения у Обелиска Победы в память курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мужчина взобрался на гранитный постамент, где горит Вечный огонь, от которого прикурил сигарету, а также совершал иные действия, оскверняющие символ воинской славы России. Его действия пресекли сотрудники полиции. "Следственным отделом по Кургану регионального следственного управления СК России в отношении иностранного гражданина 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)", - говорится в сообщении. Мужчина задержан, следственными органами подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20221223/pskov-1840972026.html
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происшествия, россия, курган, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курган, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кургане завели уголовное дело на прикурившего от Вечного огня иностранца

СК возбудил дело в отношении иностранца, который пьяным прикурил от Вечного огня в Кургане

© Фото : СУ СК России по Курганской областиМужчина, подозреваемый в осквернении Обелиска Победы в Кургане
Мужчина, подозреваемый в осквернении Обелиска Победы в Кургане - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : СУ СК России по Курганской области
Мужчина, подозреваемый в осквернении Обелиска Победы в Кургане
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который пьяным прикурил от Вечного огня в Кургане, его планируют арестовать, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным СУСК, ночью 1 марта в Кургане подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения у Обелиска Победы в память курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мужчина взобрался на гранитный постамент, где горит Вечный огонь, от которого прикурил сигарету, а также совершал иные действия, оскверняющие символ воинской славы России. Его действия пресекли сотрудники полиции.
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"Следственным отделом по Кургану регионального следственного управления СК России в отношении иностранного гражданина 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)", - говорится в сообщении.
Мужчина задержан, следственными органами подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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