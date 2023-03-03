https://ria.ru/20230303/ogonek-1855615126.html

В Кургане завели уголовное дело на прикурившего от Вечного огня иностранца

В Кургане завели уголовное дело на прикурившего от Вечного огня иностранца - РИА Новости, 03.03.2023

В Кургане завели уголовное дело на прикурившего от Вечного огня иностранца

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который пьяным прикурил от Вечного огня в Кургане, его планируют арестовать, сообщило... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:34

2023-03-03T13:34

2023-03-03T13:34

происшествия

россия

курган

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который пьяным прикурил от Вечного огня в Кургане, его планируют арестовать, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным СУСК, ночью 1 марта в Кургане подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения у Обелиска Победы в память курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мужчина взобрался на гранитный постамент, где горит Вечный огонь, от которого прикурил сигарету, а также совершал иные действия, оскверняющие символ воинской славы России. Его действия пресекли сотрудники полиции. "Следственным отделом по Кургану регионального следственного управления СК России в отношении иностранного гражданина 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)", - говорится в сообщении. Мужчина задержан, следственными органами подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20221223/pskov-1840972026.html

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происшествия, россия, курган, следственный комитет россии (ск рф)