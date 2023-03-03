https://ria.ru/20230303/ochistka-1855608580.html
Начались работы по очистке дна реки Нищенка на юго-востоке Москвы
Начались работы по очистке дна реки Нищенка на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 03.03.2023
Начались работы по очистке дна реки Нищенка на юго-востоке Москвы
Специалисты приступили к работам по очистке от донных отложений реки Нищенка на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:32
2023-03-03T13:32
2023-03-03T13:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
московское центральное кольцо (мцк)
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты приступили к работам по очистке от донных отложений реки Нищенка на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по очистке от донных отложений реки Нищенка, открытый участок которой проходит вдоль ТТК недалеко от станции МЦК "Нижегородская", - рассказал заммэра, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков подчеркнул, что основная задача - восстановить пропускную способность реки, ведь чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это, в свою очередь, позволит водосточной сети, связанной с рекой, пропускать больший объем осадков. "Все мероприятия планируется завершить в четвертом квартале этого года", - сказал Бирюков. По его словам, специалисты также отремонтируют берег, укрепят откосы и отсыпят дно гранитным щебнем. В этом году планируется очистить от донных отложений участки еще трех столичных рек - Сетуни, Раменки и Городни. Ранее аналогичные работы провели на участке реки Лихоборка в районе Алтуфьевского шоссе.
https://ria.ru/20230302/moskva-1855305304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московское центральное кольцо (мцк), петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Московское центральное кольцо (МЦК), Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты приступили к работам по очистке от донных отложений реки Нищенка на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по очистке от донных отложений реки Нищенка, открытый участок которой проходит вдоль ТТК недалеко от станции МЦК
"Нижегородская", - рассказал заммэра, чьи слова приводятся в Telegra
m-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Бирюков подчеркнул, что основная задача - восстановить пропускную способность реки, ведь чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это, в свою очередь, позволит водосточной сети, связанной с рекой, пропускать больший объем осадков.
"Все мероприятия планируется завершить в четвертом квартале этого года", - сказал Бирюков.
По его словам, специалисты также отремонтируют берег, укрепят откосы и отсыпят дно гранитным щебнем. В этом году планируется очистить от донных отложений участки еще трех столичных рек - Сетуни, Раменки и Городни.
Ранее аналогичные работы провели на участке реки Лихоборка в районе Алтуфьевского шоссе.
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