https://ria.ru/20230303/ochistka-1855608580.html

Начались работы по очистке дна реки Нищенка на юго-востоке Москвы

Начались работы по очистке дна реки Нищенка на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 03.03.2023

Начались работы по очистке дна реки Нищенка на юго-востоке Москвы

Специалисты приступили к работам по очистке от донных отложений реки Нищенка на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:32

2023-03-03T13:32

2023-03-03T13:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

московское центральное кольцо (мцк)

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты приступили к работам по очистке от донных отложений реки Нищенка на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по очистке от донных отложений реки Нищенка, открытый участок которой проходит вдоль ТТК недалеко от станции МЦК "Нижегородская", - рассказал заммэра, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков подчеркнул, что основная задача - восстановить пропускную способность реки, ведь чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это, в свою очередь, позволит водосточной сети, связанной с рекой, пропускать больший объем осадков. "Все мероприятия планируется завершить в четвертом квартале этого года", - сказал Бирюков. По его словам, специалисты также отремонтируют берег, укрепят откосы и отсыпят дно гранитным щебнем. В этом году планируется очистить от донных отложений участки еще трех столичных рек - Сетуни, Раменки и Городни. Ранее аналогичные работы провели на участке реки Лихоборка в районе Алтуфьевского шоссе.

https://ria.ru/20230302/moskva-1855305304.html

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Алёна Пава

московское центральное кольцо (мцк), петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы