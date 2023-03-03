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Детский омбудсмен Москвы высказалась против обыска школьников
Детский омбудсмен Москвы высказалась против обыска школьников - РИА Новости, 03.03.2023
Детский омбудсмен Москвы высказалась против обыска школьников
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что она против обыска учеников в школах ради безопасности, комментируя инцидент РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:31
2023-03-03T15:31
2023-03-03T15:31
происшествия
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ольга ярославская
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что она против обыска учеников в школах ради безопасности, комментируя инцидент в московской школе №538, где в пятницу ученица якобы ударила ножом другого ученика. Ранее в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что мальчик и девочка поссорились в школе на юго-западе Москвы, в ходе конфликта школьнику были нанесены "телесные повреждения" острым предметом, его направили в медучреждение. По информации источника агентства, ребенку нанесли травмы перочинным ножом, у пострадавшего порез спины. "Я считаю, что нанести травму можно и ногтями, давайте еще ногти у всех детей срежем... Все девочки носят пилочки, давайте еще проверять, что бы они не были острыми... Детей обыскивать нельзя, я против. Надо заниматься детьми, воспитывать, объяснять", - сказала Ярославская. Омбудсмен также отметила, что она возьмет произошедший инцидент на свой контроль, в школе будет проведена внутренняя проверка, а причины будут выяснять следственные органы. Ранее 7 февраля МВД Подмосковья сообщило, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую 2012 года рождения госпитализировали. Позже пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья сообщила РИА Новости, что состояние пострадавшей девочки удовлетворительное, медики отмечают положительную динамику.
https://ria.ru/20230227/uchitel-1854670374.html
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происшествия, москва, ольга ярославская, россия
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская, Россия
Детский омбудсмен Москвы высказалась против обыска школьников
Детский омбудсмен Москвы Ярославская выступила против обыска школьников ради безопасности
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что она против обыска учеников в школах ради безопасности, комментируя инцидент в московской школе №538, где в пятницу ученица якобы ударила ножом другого ученика.
Ранее в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что мальчик и девочка поссорились в школе на юго-западе Москвы, в ходе конфликта школьнику были нанесены "телесные повреждения" острым предметом, его направили в медучреждение. По информации источника агентства, ребенку нанесли травмы перочинным ножом, у пострадавшего порез спины.
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"Я считаю, что нанести травму можно и ногтями, давайте еще ногти у всех детей срежем... Все девочки носят пилочки, давайте еще проверять, что бы они не были острыми... Детей обыскивать нельзя, я против. Надо заниматься детьми, воспитывать, объяснять", - сказала Ярославская.
Омбудсмен также отметила, что она возьмет произошедший инцидент на свой контроль, в школе будет проведена внутренняя проверка, а причины будут выяснять следственные органы.
Ранее 7 февраля МВД Подмосковья сообщило, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую 2012 года рождения госпитализировали. Позже пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья сообщила РИА Новости, что состояние пострадавшей девочки удовлетворительное, медики отмечают положительную динамику.
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