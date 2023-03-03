https://ria.ru/20230303/obstrel-1855774151.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка

Украинские войска в 21.30 в пятницу обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T22:51

2023-03-03T22:51

2023-03-03T22:51

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 21.30 в пятницу обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.30 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855642889.html

донецк

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато