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Украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка
Украинские войска в 21.30 в пятницу обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T22:51
2023-03-03T22:51
2023-03-03T22:51
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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нато
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 21.30 в пятницу обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.30 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855642889.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка