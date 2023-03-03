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При обстреле Харцызска в ДНР пострадали два человека

При обстреле Харцызска в ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 03.03.2023

При обстреле Харцызска в ДНР пострадали два человека

Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками города Харцызска в Донецкой Народной республике из РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в представительстве РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T19:37

2023-03-03T19:37

2023-03-03T19:37

специальная военная операция на украине

харцызск

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками города Харцызска в Донецкой Народной республике из РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела населенного пункта Харцызска 03.03.2023. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новотроицкое, с применением ракет М-31... В результате обстрела ранения получили мужчины 1971 и 1974 годов рождения. Также повреждена инфраструктура сталепроволочного-канатного завода "Силур", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства Ранее в пятницу в 07.25 СЦКК зафиксировало обстрел Харцызска, в ходе которого по городу было выпущено шесть ракет из РСЗО. Впоследствии город обстреляли снова, в 16.50, выпустив еще три ракеты. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харцызск

донецкая народная республика

сша

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харцызск, донецкая народная республика, в мире, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin