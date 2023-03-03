https://ria.ru/20230303/obstrel-1855745761.html
Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО
Украинские войска в пятницу в 16.50 обстреляли из РСЗО город Харцызск в Донецкой Народной республике, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:15
2023-03-03T19:15
2023-03-03T19:15
специальная военная операция на украине
харцызск
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0218eec0b087280d07dfbc4e7c59010b.jpg
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 16.50 обстреляли из РСЗО город Харцызск в Донецкой Народной республике, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Селидово – населенный пункт Харцызск: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
харцызск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_182:1000:1579:2048_1920x0_80_0_0_9f7d2b8274ccb8b30f6adbfbe43c350b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харцызск, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харцызск, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли город Харцызск тремя ракетами из РСЗО