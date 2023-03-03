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Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/obstrel-1855745761.html
Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО
Украинские войска в пятницу в 16.50 обстреляли из РСЗО город Харцызск в Донецкой Народной республике, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:15
2023-03-03T19:15
специальная военная операция на украине
харцызск
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 16.50 обстреляли из РСЗО город Харцызск в Донецкой Народной республике, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Селидово – населенный пункт Харцызск: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
харцызск
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харцызск, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харцызск, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли город Харцызск тремя ракетами из РСЗО

© AP Photo / LIBKOSУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинская РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 16.50 обстреляли из РСЗО город Харцызск в Донецкой Народной республике, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Селидово – населенный пункт Харцызск: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
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Специальная военная операция на УкраинеХарцызскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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