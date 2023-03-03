https://ria.ru/20230303/obstrel-1855745761.html

Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские войска обстреляли город Харцызск в ДНР ракетами из РСЗО

Украинские войска в пятницу в 16.50 обстреляли из РСЗО город Харцызск в Донецкой Народной республике, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T19:15

2023-03-03T19:15

2023-03-03T19:15

специальная военная операция на украине

харцызск

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0218eec0b087280d07dfbc4e7c59010b.jpg

ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 16.50 обстреляли из РСЗО город Харцызск в Донецкой Народной республике, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Селидово – населенный пункт Харцызск: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

харцызск

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харцызск, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия