https://ria.ru/20230303/nikolaev-1855514962.html

В подполье Николаева заявили об уничтожении базы украинских диверсантов

В подполье Николаева заявили об уничтожении базы украинских диверсантов - РИА Новости, 03.03.2023

В подполье Николаева заявили об уничтожении базы украинских диверсантов

Переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T04:37

2023-03-03T04:37

2023-03-03T11:05

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли, сообщил РИА Новости один из членов подполья этого города. "Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками. Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель", — рассказал активист. Также он добавил, что взрыв оказался очень мощным, "детонировало очень долго", склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы. По словам подпольщика, подводные беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем."Они должны были при нападении на Приднестровье атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе", — пояснил собеседник агентства. Сведений о судьбе британских инструкторов и потерях со стороны ВСУ он не предоставил. Ранее Минобороны заявило, что Киев готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Украина планирует использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.В МИД предупредили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она состоится.* Террористичечская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230303/desantniki-1855513192.html

https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html

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Подпольщик об уничтожении базы украинских диверсантов в Николаеве Переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли, сообщил РИА Новости один из членов подполья этого города. 2023-03-03T04:37 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, николаев (украина), украина