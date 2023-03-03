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В подполье Николаева заявили об уничтожении базы украинских диверсантов - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:37 03.03.2023 (обновлено: 11:05 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/nikolaev-1855514962.html
В подполье Николаева заявили об уничтожении базы украинских диверсантов
В подполье Николаева заявили об уничтожении базы украинских диверсантов - РИА Новости, 03.03.2023
В подполье Николаева заявили об уничтожении базы украинских диверсантов
Переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T04:37
2023-03-03T11:05
в мире
россия
николаев (украина)
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли, сообщил РИА Новости один из членов подполья этого города. "Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками. Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель", — рассказал активист. Также он добавил, что взрыв оказался очень мощным, "детонировало очень долго", склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы. По словам подпольщика, подводные беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем."Они должны были при нападении на Приднестровье атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе", — пояснил собеседник агентства. Сведений о судьбе британских инструкторов и потерях со стороны ВСУ он не предоставил. Ранее Минобороны заявило, что Киев готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Украина планирует использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.В МИД предупредили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она состоится.* Террористичечская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230303/desantniki-1855513192.html
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Подпольщик об уничтожении базы украинских диверсантов в Николаеве
Переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли, сообщил РИА Новости один из членов подполья этого города.
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в мире, россия, николаев (украина), украина
В мире, Россия, Николаев (Украина), Украина, Специальная военная операция на Украине
В подполье Николаева заявили об уничтожении базы украинских диверсантов

Россия уничтожила базу диверсантов в Николаеве, где британские инструкторы готовили атаки

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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли, сообщил РИА Новости один из членов подполья этого города.
"Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками. Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель", — рассказал активист.
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Также он добавил, что взрыв оказался очень мощным, "детонировало очень долго", склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.
По словам подпольщика, подводные беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем.
"Они должны были при нападении на Приднестровье атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе", — пояснил собеседник агентства.
Сведений о судьбе британских инструкторов и потерях со стороны ВСУ он не предоставил.
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Ранее Минобороны заявило, что Киев готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Украина планирует использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.
Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.
В МИД предупредили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она состоится.
* Террористичечская организация, запрещенная на территории России
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