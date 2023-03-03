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В НАТО знали о готовившейся брянской диверсии, считает советник Пушилина - РИА Новости, 03.03.2023
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13:43 03.03.2023 (обновлено: 13:44 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/nato-1855617640.html
В НАТО знали о готовившейся брянской диверсии, считает советник Пушилина
В НАТО знали о готовившейся брянской диверсии, считает советник Пушилина - РИА Новости, 03.03.2023
В НАТО знали о готовившейся брянской диверсии, считает советник Пушилина
В НАТО не могли не знать о готовившейся в Брянской области диверсии, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:43
2023-03-03T13:44
в мире
брянская область
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В НАТО не могли не знать о готовившейся в Брянской области диверсии, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Уверен, что хозяева из НАТО не могли не знать об этой акции, о том, что она готовилась, о том, против кого она была направлена. Это классический террористический акт", - сказал советник Дениса Пушилина в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, такая тактика "уже знакома по Чеченской войне, по войнам на Ближнем Востоке, в Африке". "Эти действия очень похожи на действия подразделений так называемых народных армий, которые были спровоцированы Соединенными Штатами по всему миру за всю последнюю новейшую историю", - пояснил Гагин. Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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брянская область
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в мире, брянская область, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
В мире, Брянская область, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
В НАТО знали о готовившейся брянской диверсии, считает советник Пушилина

Советник Пушилина Гагин: натовцы не могли не знать о готовившейся брянской диверсии

© РИА НовостиСоветник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В НАТО не могли не знать о готовившейся в Брянской области диверсии, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Уверен, что хозяева из НАТО не могли не знать об этой акции, о том, что она готовилась, о том, против кого она была направлена. Это классический террористический акт", - сказал советник Дениса Пушилина в эфире телеканала "Россия 1".
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По его словам, такая тактика "уже знакома по Чеченской войне, по войнам на Ближнем Востоке, в Африке". "Эти действия очень похожи на действия подразделений так называемых народных армий, которые были спровоцированы Соединенными Штатами по всему миру за всю последнюю новейшую историю", - пояснил Гагин.
Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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В миреБрянская областьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЯн ГагинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
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