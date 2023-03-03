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Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от фентанила - РИА Новости, 03.03.2023
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02:11 03.03.2023 (обновлено: 10:59 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/narkotik-1855510068.html
Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от фентанила
Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от фентанила - РИА Новости, 03.03.2023
Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от фентанила
Президент США Джо Байден, выступая на партийном собрании демократов в Балтиморе, с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от наркотика фентанила. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T02:11
2023-03-03T10:59
в мире
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балтимор
джо байден
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на партийном собрании демократов в Балтиморе, с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от наркотика фентанила.Накануне на слушаниях в конгрессе активистка из Мичигана Ребекка Кислинг рассказала, что в 2020 году два ее сына, которым было 18 и 20 лет, насмерть отравились поддельными таблетками с фентанилом. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила в смерти молодых людей Байдена, так как он, по ее словам, несет ответственность за нестабильную ситуацию с наркотиками в стране.Он добавил, что не хотел бы дальше развивать эту тему.Фентанил — опиоидный наркотик, в 50-100 раз превосходящий по силе действия героин. Его часто добавляют в дешевые наркосмеси, чтобы повысить их действенность. В последние годы в США значительно выросло число смертей от передозировки наркотиками, в основном из-за расширения незаконного производства фентанила. В 2021 году этот показатель превысил планку в 100 тысяч человек, а в 2022-м в Штатах изъяли почти 380 миллионов доз фентанила — это хватило бы, чтобы убить каждого американца.
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в мире, сша, балтимор, джо байден, марджори тейлор грин
В мире, США, Балтимор, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин
Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от фентанила

Байден посмеялся, комментируя смерть двух братьев от наркотика фентанила

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на партийном собрании демократов в Балтиморе, с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от наркотика фентанила.
Накануне на слушаниях в конгрессе активистка из Мичигана Ребекка Кислинг рассказала, что в 2020 году два ее сына, которым было 18 и 20 лет, насмерть отравились поддельными таблетками с фентанилом. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила в смерти молодых людей Байдена, так как он, по ее словам, несет ответственность за нестабильную ситуацию с наркотиками в стране.
«

"Она (Грин. — Прим.ред.) очень конкретно изъяснилась, комментируя слова матери, которая потеряла двоих детей из-за фентанила, обвинив меня в том, что их убил я. Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации", — посмеиваясь, сказал на это Байден.

Он добавил, что не хотел бы дальше развивать эту тему.
Фентанил — опиоидный наркотик, в 50-100 раз превосходящий по силе действия героин. Его часто добавляют в дешевые наркосмеси, чтобы повысить их действенность. В последние годы в США значительно выросло число смертей от передозировки наркотиками, в основном из-за расширения незаконного производства фентанила. В 2021 году этот показатель превысил планку в 100 тысяч человек, а в 2022-м в Штатах изъяли почти 380 миллионов доз фентанила — это хватило бы, чтобы убить каждого американца.
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В миреСШАБалтиморДжо БайденМарджори Тейлор Грин
 
 
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