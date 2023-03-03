https://ria.ru/20230303/narkotik-1855510068.html

Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от фентанила

Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от фентанила - РИА Новости, 03.03.2023

Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от фентанила

Президент США Джо Байден, выступая на партийном собрании демократов в Балтиморе, с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от наркотика фентанила. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T02:11

2023-03-03T02:11

2023-03-03T10:59

в мире

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балтимор

джо байден

марджори тейлор грин

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на партийном собрании демократов в Балтиморе, с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от наркотика фентанила.Накануне на слушаниях в конгрессе активистка из Мичигана Ребекка Кислинг рассказала, что в 2020 году два ее сына, которым было 18 и 20 лет, насмерть отравились поддельными таблетками с фентанилом. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила в смерти молодых людей Байдена, так как он, по ее словам, несет ответственность за нестабильную ситуацию с наркотиками в стране.Он добавил, что не хотел бы дальше развивать эту тему.Фентанил — опиоидный наркотик, в 50-100 раз превосходящий по силе действия героин. Его часто добавляют в дешевые наркосмеси, чтобы повысить их действенность. В последние годы в США значительно выросло число смертей от передозировки наркотиками, в основном из-за расширения незаконного производства фентанила. В 2021 году этот показатель превысил планку в 100 тысяч человек, а в 2022-м в Штатах изъяли почти 380 миллионов доз фентанила — это хватило бы, чтобы убить каждого американца.

https://ria.ru/20221211/krizis-1837803865.html

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в мире, сша, балтимор, джо байден, марджори тейлор грин