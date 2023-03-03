Байден с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от фентанила
Байден посмеялся, комментируя смерть двух братьев от наркотика фентанила
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на партийном собрании демократов в Балтиморе, с усмешкой прокомментировал смерть двух братьев от наркотика фентанила.
Накануне на слушаниях в конгрессе активистка из Мичигана Ребекка Кислинг рассказала, что в 2020 году два ее сына, которым было 18 и 20 лет, насмерть отравились поддельными таблетками с фентанилом. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила в смерти молодых людей Байдена, так как он, по ее словам, несет ответственность за нестабильную ситуацию с наркотиками в стране.
«
"Она (Грин. — Прим.ред.) очень конкретно изъяснилась, комментируя слова матери, которая потеряла двоих детей из-за фентанила, обвинив меня в том, что их убил я. Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации", — посмеиваясь, сказал на это Байден.
Он добавил, что не хотел бы дальше развивать эту тему.
Фентанил — опиоидный наркотик, в 50-100 раз превосходящий по силе действия героин. Его часто добавляют в дешевые наркосмеси, чтобы повысить их действенность. В последние годы в США значительно выросло число смертей от передозировки наркотиками, в основном из-за расширения незаконного производства фентанила. В 2021 году этот показатель превысил планку в 100 тысяч человек, а в 2022-м в Штатах изъяли почти 380 миллионов доз фентанила — это хватило бы, чтобы убить каждого американца.