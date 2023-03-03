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На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 03.03.2023 (обновлено: 15:17 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/napravlenie-1855643742.html
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 210 украинских военных, польскую гаубицу Krab, самоходку "Гвоздика", два "Града" и еще... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:08
2023-03-03T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
авдеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 210 украинских военных, польскую гаубицу Krab, самоходку "Гвоздика", два "Града" и еще три гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20."В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230303/samolet-1855645297.html
https://ria.ru/20230303/okkupatsiya-1855638551.html
россия
авдеевка
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в мире, россия, вооруженные силы украины, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ

Минобороны: на Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 украинских военных

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил России в зоне спецоперации
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 210 украинских военных, польскую гаубицу Krab, самоходку "Гвоздика", два "Града" и еще три гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что также уничтожены пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.
"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.
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