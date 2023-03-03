https://ria.ru/20230303/napravlenie-1855643742.html
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 210 украинских военных, польскую гаубицу Krab, самоходку "Гвоздика", два "Града" и еще... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:08
2023-03-03T15:08
2023-03-03T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
авдеевка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852969338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_950ce3bbda2a15616e85d046919e959d.jpg
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 210 украинских военных, польскую гаубицу Krab, самоходку "Гвоздика", два "Града" и еще три гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20."В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230303/samolet-1855645297.html
https://ria.ru/20230303/okkupatsiya-1855638551.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852969338_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d41811b61b91fdd63e18b893a5f52c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ
Минобороны: на Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 украинских военных