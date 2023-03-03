https://ria.ru/20230303/napravlenie-1855643742.html

На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ

На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ - РИА Новости, 03.03.2023

На Донецком направлении российские силы уничтожили до 210 бойцов ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 210 украинских военных, польскую гаубицу Krab, самоходку "Гвоздика", два "Града" и еще... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:08

2023-03-03T15:08

2023-03-03T15:17

специальная военная операция на украине

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авдеевка

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 210 украинских военных, польскую гаубицу Krab, самоходку "Гвоздика", два "Града" и еще три гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20."В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230303/samolet-1855645297.html

https://ria.ru/20230303/okkupatsiya-1855638551.html

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авдеевка

донецкая народная республика

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в мире, россия, вооруженные силы украины, авдеевка, донецкая народная республика