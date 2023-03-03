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Молдавия готова стать страной третьего мира ради Евросоюза, считает эксперт - РИА Новости, 03.03.2023
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17:56 03.03.2023 (обновлено: 17:58 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/moldaviya-1855720843.html
Молдавия готова стать страной третьего мира ради Евросоюза, считает эксперт
Молдавия готова стать страной третьего мира ради Евросоюза, считает эксперт - РИА Новости, 03.03.2023
Молдавия готова стать страной третьего мира ради Евросоюза, считает эксперт
Власти Молдавии готовы выполнить любые условия Запада ради сближения с Евросоюзом и получения выгоды, соглашаясь на самые невыгодные условия, заявил в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:56
2023-03-03T17:58
молдавия
европа
брюссель
майя санду
евросоюз
снг
в мире
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КИШИНЕВ, 3 мар - РИА Новости. Власти Молдавии готовы выполнить любые условия Запада ради сближения с Евросоюзом и получения выгоды, соглашаясь на самые невыгодные условия, заявил в комментарии РИА Новости доктор экономических наук Михаил Пойсик. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. "Молдавия все больше и больше скатывается в когорту стран третьего мира, многие воспринимают это как "халявные" настроения - что нам что-то дадут, но Европа никому ничего просто так не дает. ЕС строго преследует свои интересы, не надо питать иллюзий, что нас поведут в райские кущи. Сближение с ЕС нереально, мы превращаемся в государством с авторитарным режимом власти, через колено ломается оппозиция, идет попытка закрытия партий, открываются дела против политических лидеров", - заявил Пойсик. По его словам, сближение с ЕС обязывает Молдавию блокировать отношения с Россией и СНГ, страну ограничивают в праве покупать российский газ, навязывают торговое партнерство. "Все кредиты и гранты, что мы получаем - это не подарок, это гарантия выполнения нами выгодных ЕС условий. Молдавия может стать вечным кандидатом на вступление, это такая конфетка, которая висит перед носом и ведет нас туда, куда выгодно ЕС", - полагает эксперт. Пойсик подчеркивает, что республике стоило бы сосредоточиться на том, как встать на ноги, как заработать, как создавать продукцию с высокой добавочной стоимостью, но Европа никогда этого не позволит. Вместо этого власти рассчитывают как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС, отказываясь осознавать, какую цену за этот придется заплатить.
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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молдавия, европа, брюссель, майя санду, евросоюз, снг, в мире
Молдавия, Европа, Брюссель, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, В мире
Молдавия готова стать страной третьего мира ради Евросоюза, считает эксперт

Эксперт Пойсик: Молдавия готова стать страной третьего мира ради подачек от Евросоюза

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 3 мар - РИА Новости. Власти Молдавии готовы выполнить любые условия Запада ради сближения с Евросоюзом и получения выгоды, соглашаясь на самые невыгодные условия, заявил в комментарии РИА Новости доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
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"Молдавия все больше и больше скатывается в когорту стран третьего мира, многие воспринимают это как "халявные" настроения - что нам что-то дадут, но Европа никому ничего просто так не дает. ЕС строго преследует свои интересы, не надо питать иллюзий, что нас поведут в райские кущи. Сближение с ЕС нереально, мы превращаемся в государством с авторитарным режимом власти, через колено ломается оппозиция, идет попытка закрытия партий, открываются дела против политических лидеров", - заявил Пойсик.
По его словам, сближение с ЕС обязывает Молдавию блокировать отношения с Россией и СНГ, страну ограничивают в праве покупать российский газ, навязывают торговое партнерство.
"Все кредиты и гранты, что мы получаем - это не подарок, это гарантия выполнения нами выгодных ЕС условий. Молдавия может стать вечным кандидатом на вступление, это такая конфетка, которая висит перед носом и ведет нас туда, куда выгодно ЕС", - полагает эксперт.
Пойсик подчеркивает, что республике стоило бы сосредоточиться на том, как встать на ноги, как заработать, как создавать продукцию с высокой добавочной стоимостью, но Европа никогда этого не позволит. Вместо этого власти рассчитывают как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС, отказываясь осознавать, какую цену за этот придется заплатить.
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